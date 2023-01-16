Самый часто повторяемый "факт", касающийся Луны и земных океанов – ложный: в чем суть
Эту идею многие десятилетия продвигали некоторые ученые, но другие исследователи считают это абсолютной ложью.
Одна из популярных научных идей, которую десятилетиями продвигали в массы некоторые ученые состоит в том, что якобы нам известно больше о Луне, чем об океанах на Земле. То есть морские глубины все еще остаются настоящей загадкой, в то время как о спутнике Земли известно почти все. А в последние годы подобная идея стала ассоциироваться с Марсом. То есть Красная планета для науки уже открыла много тайн, а земные океаны продолжают их хранить. Ученые из Великобритании и Австралии, которые занимаются исследованиями морских глубин изучили эту идею и выяснили, что она не имеет никакой научной основы. То есть она является ложной по всем направлениям, пишет ScienceAlert.
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По словам Према Арасу из Университета Западной Австралии, идея о том, что о Луне люди знают намного больше, чем о земных океанах впервые появилась еще в середине 50-х годов прошлого века. Например, в одной из научных статей ученых из Великобритании говорилось, что несмотря на то, что океаны покрывают 2/3 поверхности Земли, о поверхности Луны известно намного больше, чем о дне океанов.
По словам Алана Джеймисона из Ньюкаслского университета, Великобритания, все же с тех пор ученые с помощью установленных на кораблях приборов для картирования морского дна, смогли изучить огромную площадь поверхности дна океанов. Также были запущены многие подводные аппараты, которые проникли в самые глубокие участки морского дна и это также позволило получить больше информации.
По словам ученых, на сегодня уже нанесено на карту с высоким разрешением почти 25% поверхности дна океанов. Это примерно 120 млн кв. км, что в 3 раза больше площади поверхности Луны. То есть в этом направлении идея о том, что о спутнике Земли известно больше, точно не работает. Возможно поэтому приверженцы этой идеи переместили свое сравнение на Марс, площадь поверхности которого составляет 145 млн кв. км.
По словам Томаса Линли из Ньюкаслского университета, если сравнивать количество людей, которые побывали на Луне и в самых глубоких местах земных океанов, то здесь тоже счет будет не в пользу нашего спутника. Известно, что самым глубоким местом на Земле является Марианская впадина, которая находится в Тихом океане. Но действительно самой глубокой точкой планеты является Бездна Челленджера, которая находится в Марианской впадине.
По состоянию на начало 2023 года в Марианской впадине и в Бездне Челленджера побывало более 40 человек. А на Луне побывало 24 человека, причем только 12 из них совершили высадку на ее поверхность, а остальные наблюдали на спутников с орбиты, говорят ученые.
"Почему некоторые люди продолжают говорить о том, что мы все же имеем больше информации о Луне или Марсе, чем о морских глубинах? Конечно, можно сравнивать космос с глубинами океанов, ведь они далекие и темные. Скорее всего это связано с тем, что Луну мы видим каждый день, а дно океана – нет", — говорит Арасу.
По словам ученых, многие люди считают Луну более знакомой и понятной, ведь наш спутник виден постоянно и о нем постоянно говорят ученые. В то же время дно океана – это нечто загадочное, ведь оно скрыто от наших глаз.
"Луна постоянно присутствует в нашей жизни, чего не скажешь о морских глубинах. Мы мало думаем о них, если только не смотрим художественные или научные фильмы", — говорит Джеймисон.
Ученые настаивают на том, что исследований об океанах Земли на сегодня так много, особенно их количество возросло за последние 20 лет, что утверждение о том, что Луна нам больше знакома является в корне неправильным. О морских глубинах ученым известно намного больше, чем спутнике Земли или же Марсе, но предстоит еще многое узнать, резюмируют исследователи.
Фокус уже писал о том, что Китай и Россия вместе постоят свою базу на Луне. Строительство должно завершится уже в начале следующего десятилетия, а находится база будет примерно там же, где планирует построить базу NASA.