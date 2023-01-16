Самый часто повторяемый "факт", касающийся Луны и земных океанов – ложный: в чем суть

Эту идею многие десятилетия продвигали некоторые ученые, но другие исследователи считают это абсолютной ложью.

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Одна из популярных научных идей, которую десятилетиями продвигали в массы некоторые ученые состоит в том, что якобы нам известно больше о Луне, чем об океанах на Земле. То есть морские глубины все еще остаются настоящей загадкой, в то время как о спутнике Земли известно почти все. А в последние годы подобная идея стала ассоциироваться с Марсом. То есть Красная планета для науки уже открыла много тайн, а земные океаны продолжают их хранить. Ученые из Великобритании и Австралии, которые занимаются исследованиями морских глубин изучили эту идею и выяснили, что она не имеет никакой научной основы. То есть она является ложной по всем направлениям, пишет ScienceAlert.

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По словам Према Арасу из Университета Западной Австралии, идея о том, что о Луне люди знают намного больше, чем о земных океанах впервые появилась еще в середине 50-х годов прошлого века. Например, в одной из научных статей ученых из Великобритании говорилось, что несмотря на то, что океаны покрывают 2/3 поверхности Земли, о поверхности Луны известно намного больше, чем о дне океанов.

[ + – ] По словам Према Арасу из Университета Западной Австралии, идея о том, что о Луне люди знают намного больше, чем о земных океанах впервые появилась еще в середине 50-х годов прошлого века. Например, в одной из научных статей ученых из Великобритании говорилось, что несмотря на то, что океаны покрывают 2/3 поверхности Земли, о поверхности Луны известно намного больше, чем о дне океанов Фото: ScienceAlert

По словам Алана Джеймисона из Ньюкаслского университета, Великобритания, все же с тех пор ученые с помощью установленных на кораблях приборов для картирования морского дна, смогли изучить огромную площадь поверхности дна океанов. Также были запущены многие подводные аппараты, которые проникли в самые глубокие участки морского дна и это также позволило получить больше информации.

По словам ученых, на сегодня уже нанесено на карту с высоким разрешением почти 25% поверхности дна океанов. Это примерно 120 млн кв. км, что в 3 раза больше площади поверхности Луны. То есть в этом направлении идея о том, что о спутнике Земли известно больше, точно не работает. Возможно поэтому приверженцы этой идеи переместили свое сравнение на Марс, площадь поверхности которого составляет 145 млн кв. км.

[ + – ] По словам ученых, на сегодня уже нанесено на карту с высоким разрешением почти 25% поверхности дня океанов. Это примерно 120 млн кв. км, что в 3 раза больше площади поверхности Луны. То есть в этом направлении идея о том, что о спутнике Земли известно больше, точно не работает Фото: NASA/JPL/USGS

По словам Томаса Линли из Ньюкаслского университета, если сравнивать количество людей, которые побывали на Луне и в самых глубоких местах земных океанов, то здесь тоже счет будет не в пользу нашего спутника. Известно, что самым глубоким местом на Земле является Марианская впадина, которая находится в Тихом океане. Но действительно самой глубокой точкой планеты является Бездна Челленджера, которая находится в Марианской впадине.

По состоянию на начало 2023 года в Марианской впадине и в Бездне Челленджера побывало более 40 человек. А на Луне побывало 24 человека, причем только 12 из них совершили высадку на ее поверхность, а остальные наблюдали на спутников с орбиты, говорят ученые.

"Почему некоторые люди продолжают говорить о том, что мы все же имеем больше информации о Луне или Марсе, чем о морских глубинах? Конечно, можно сравнивать космос с глубинами океанов, ведь они далекие и темные. Скорее всего это связано с тем, что Луну мы видим каждый день, а дно океана – нет", — говорит Арасу.

[ + – ] Почему некоторые люди продолжают говорить о том, что мы все же имеем больше информации о Луне или Марсе, чем о морских глубинах? Конечно, можно сравнивать космос с глубинами океанов, ведь они далекие и темные. Скорее всего это связано с тем, что Луну мы видим каждый день, а дно океана – нет, — говорит Арасу Фото: ScienceAlert

По словам ученых, многие люди считают Луну более знакомой и понятной, ведь наш спутник виден постоянно и о нем постоянно говорят ученые. В то же время дно океана – это нечто загадочное, ведь оно скрыто от наших глаз.

"Луна постоянно присутствует в нашей жизни, чего не скажешь о морских глубинах. Мы мало думаем о них, если только не смотрим художественные или научные фильмы", — говорит Джеймисон.

Ученые настаивают на том, что исследований об океанах Земли на сегодня так много, особенно их количество возросло за последние 20 лет, что утверждение о том, что Луна нам больше знакома является в корне неправильным. О морских глубинах ученым известно намного больше, чем спутнике Земли или же Марсе, но предстоит еще многое узнать, резюмируют исследователи.

Фокус уже писал о том, что Китай и Россия вместе постоят свою базу на Луне. Строительство должно завершится уже в начале следующего десятилетия, а находится база будет примерно там же, где планирует построить базу NASA.