Просто дух захоплює. Корейський космічний апарат показав, як виглядають Земля і Місяць з космосу (фото)

Перший в історії Південної Кореї орбітальний місячний апарат надіслав чорно-білі знімки поверхні Місяця.

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Космічний апарат Danuri, створений у Південній Кореї, є першим подібним апаратом цієї країни, який почав обертатися навколо Місяця у минулому місяці. Корейські вчені оприлюднили чорно-білі знімки з космосу, на яких видно поверхню як Місяця, так і Землі, як їх побачив Danuri, пише ScienceAlert.

[ + – ] Перший в історії Південної Кореї місячний орбітальний апарат надіслав чорно-білі знімки поверхні Місяця Фото: ScienceAlert

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Космічний апарат Danuri вирушив до Місяця ще в серпні минулого року на борту ракети від компанії SpaceX і вийшов на орбіту навколо місяця у грудні 2022 року. Danuri є першим в історії місячним орбітальним апаратом, створеним у Південній Кореї.

[ + – ] Космічний апарат Danuri вирушив до Місяця ще в серпні минулого року на борту ракети від компанії SpaceX і вийшов на орбіту навколо місяця в грудні 2022 року. Danuri є першим в історії місячним орбітальним апаратом, створеним у Південній Кореї Фото: ScienceAlert

На створення цього апарату країна витратила 180 млн доларів і тепер Південна Корея стала сьомою країною у світі та четвертою в Азії (після Китаю, Японії та Індії), яка відправила до Місяця свій космічний апарат. Слово Danuri є поєднанням двох корейських слів, які означають "Місяць" і "насолоду".

Зображення поверхні Місяця та Землі корейський орбітальний апарат, який важить майже 680 кг, зробив, перебуваючи на відстані 120 км над поверхнею нашого супутника. Наразі він робить повний оберт навколо Місяця за 2 години.

[ + – ] Зображення поверхні Місяця та Землі корейський орбітальний апарат, який важить майже 680 кг, зробив, перебуваючи на відстані 120 км над поверхнею нашого супутника. Наразі він робить повний оберт навколо Місяця за 2 години Фото: ScienceAlert

За словами вчених із Корейського інституту аерокосмічних досліджень, ці й інші зображення Місяця будуть використані для вибору місця для висадження корейських астронавтів на Місяці вже в 2032 році. Південна Корея має і більш амбітні плани щодо освоєння космосу. Ця країна хоче вже в 2045 році відправити своїх астронавтів на Марс.

Що стосується апарату Danuri, то він оснащений шістьма інноваційними приладами, з яких лише один був створений у NASA, а решту розробили корейські вчені. У лютому 2023 року апарат розпочне повноцінну наукову роботу, яка враховує картографування та аналіз місячної поверхні, а також інші дослідження. Зокрема, Danuri шукатиме поклади водяного льоду, а також допоможе вченим краще зрозуміти природу залишкового магнітного поля Місяця.

[ + – ] За словами вчених із Корейського інституту аерокосмічних досліджень, ці й інші зображення Місяця будуть використані для вибору місця для висадження корейських астронавтів на Місяці вже в 2032 році Фото: ScienceAlert

У червні 2022 року Південна Корея успішно запустила свої перші супутники на орбіту, що стало справді історичним кроком в освоєнні космосу цією країною. Політ космічного апарату Danuri наближає Південну Корею до амбітної мети стати новим повноправним гравцем у сфері освоєння космосу.

Фокус уже писав про те, що в Китаї провели презентацію місячної космічної програми, на якій було показано, як і коли відбудеться висадження китайських астронавтів на Місяць.

Також Фокус писав про те, що у США запустили й успішно вивели на орбіту український супутник PolyITAN-HP-30.

Щодо вивчення більш далеких світів, ніж Місяць, то Фокус уже писав про те, що знайти життя на супутнику Сатурна можна навіть не приземляючись на нього. Принаймні з такою пропозицією виступили американські вчені.