У США запустили та успішно вивели на орбіту український супутник PolyITAN-HP-30 (відео)

Український апарат на орбіті розпочне реалізацію наукового експерименту в умовах відкритого космосу щодо дослідження теплових труб системи терморегуляції, що використовуються у космічних апаратах.

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У вівторок, 3 січня, зі стартової платформи на мисі Канаверал успішно стартувала ракета SpaceX Falcon 9 з місією Transporter-6, яка вивела на орбіту український супутник PolyITAN-HP-30. Трансляція запуску велася на YouTube-каналі Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, на базі якого розробили супутник.

Ракета Falcon 9, окрім українського супутника, має вивести на орбіту 114 апаратів. Згідно з графіком о 18:01 за київським часом PolyITAN-HP-30 відокремився від ракети-носія.

Місія супутника PolyITAN-HP-30

Український супутник є невеликим апаратом розміром 20х10х10 сантиметрів. Після виходу на задану орбіту PolyITAN-HP-30 розпочне реалізацію наукового експерименту щодо дослідження ефективності теплових труб системи терморегуляції, що використовуються в космічних апаратах.

Він сконструйований таким чином, що частина системи терморегулювання — теплова труба, яка і буде задіяна в експерименті. Справа в тому, що в умовах вакууму проблематично відводити тепло від електричних компонентів космічного апарату. Тому системи терморегуляції є надзвичайно важливим компонентом апаратів, що знаходяться на орбіті. Вони містять спеціальні теплові труби, якими рухається теплоносій у вигляді рідини, що поглинає тепло.

[ + – ] Супутник PolyITAN-HP-30

Дослідження має відбуватися в космосі, оскільки робота теплових труб на Землі значно відрізняється від роботи на орбіті, де системи впливають багато факторів, зокрема мікрогравітація планети.

У процесі експерименту вченим належить також виявити низку недоліків у конструкції системи, які згодом будуть виправлені.

Нагадаємо, 12 грудня 2022 року стало відомо, що російський військовий супутник "Космос-2560" менше ніж через два місяці після запуску зійшов з атмосфери і згорів. За словами вченого з Кембриджу Джонатана Макдавелла, попередній російський супутник цієї серії також не зміг піднятися на орбіту.