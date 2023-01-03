В США запустили и успешно вывели на орбиту украинский спутник PolyITAN-HP-30 (видео)

Украинский аппарат на орбите начнет реализацию научного эксперимента в условиях открытого космоса по исследованию тепловых труб системы терморегуляции, используемых в космических аппаратах.

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Во вторник, 3 января со стартовой платформы на мысе Канаверал успешно стартовала ракета SpaceX Falcon 9 с миссией Transporter-6, которая вывела на орбиту украинский спутник PolyITAN-HP-30. Трансляция запуска велась на YouTube-канале Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, на базе которого и разработан спутник.

Ракета Falcon 9 помимо украинского спутника должна вывести на орбиту 114 аппаратов. Согласно графику в 18:01 по киевскому времени PolyITAN-HP-30 отделился от ракеты-носителя.

Миссия спутника PolyITAN-HP-30

Украинский спутник представляет собой небольшой аппарат размером 20х10х10 сантиметров. После выхода на заданную орбиту PolyITAN-HP-30 начнет реализацию научного эксперимента по исследованию эффективности тепловых труб системы терморегуляции, используемых в космических аппаратах.

Он сконструирован таким образом, что часть его системы терморегулирования – тепловая труба, которая и будет задействована в эксперименте. Дело в том, что в условиях вакуума проблематично отводить тепло от электрических компонентов космического аппарата. Поэтому системы терморегуляции — чрезвычайно важный компонент аппаратов, находящихся на орбите. Они содержат специальные тепловые трубы, по которым движется теплоноситель в виде жидкости, поглощающая тепло.

[ + – ] Спутник PolyITAN-HP-30

Исследование должно проходить в космосе, поскольку работа тепловых труб на Земле значительно отличается от работы на орбите, где системы влияют множество факторов, в том числе микрогравитация планеты.

В ходе эксперимента, ученым предстоит также выявить ряд недостатков в конструкции системы, которые впоследствии будут исправлены.

Напомним, 12 декабря 2022 стало известно, что российский военный спутник "Космос-2560" меньше чем через два месяца после запуска сошел с атмосферы и сгорел. По словам ученого из Кембриджа Джонатана Макдауэлла, предыдущий российский спутник этой серии тоже не смог подняться на орбиту.