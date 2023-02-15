Південнокорейський космічний апарат зняв різні фази Землі з орбіти Місяця (фото)

Також апарат Danuri спромігся сфотографувати темні місячні кратери й інші особливості супутника.

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Перша для Південної Кореї місія до Місяця продовжує показувати свою успішність. За дуже недовгий час перебування в космосі апарат Danuri встиг надіслати на Землю вже багато приголомшливих фотографій не лише нашого супутника, а й нашої планети. Чергові знімки показують різні фази Землі, в яких вона перебувала, якщо дивитися на планету з близькомісячної орбіти, пише Space.

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Запущений ще в серпні минулого року в космос апарат Danuri вийшов на близькомісячну орбіту 27 грудня. Як уже писав Фокус, на початку січня цього року він надіслав на Землю свої перші зображення місячної поверхні, а також того, який вигляд має Земля з космосу.

Згідно із заявою Корейського інституту аерокосмічних досліджень, свою повноцінну наукову працю Danuri розпочав лише 4 лютого. Хоча ще до цього, як уже писав Фокус, за допомогою камери під назвою ShadowCam, створеної вченими з NASA, космічний апарат зробив приголомшливі знімки зворотного боку Місяця.

Орбітальний апарат активно продовжує свою наукову діяльність, і південнокорейські вчені опублікували нову порцію його зображень, на яких видно як поверхню Місяця, так і Землю в різних фазах, видиму з близькомісячної орбіти. Зокрема, на нових знімках видно такі об'єкти на поверхні Місяця як Долина Рейта, Море Дощів і Океан Бур.

Що стосується вищезгаданої камери ShadowCam, то вона була створена спеціально для того, щоб Danuri міг проводити спостереження за темними місячними кратерами, тобто кратерами, куди не потрапляє пряме сонячне світло.

Ця камера була створена на основі технологій, застосованих для створення камер орбітального апарата Lunar Reconnaissance Orbiter від NASA, який також вивчає Місяць із орбіти. Але камера ShadowCam у 200 разів чутливіша, що дозволяє їй побачити дуже детально внутрішню структуру постійно затінених кратерів на Місяці.

[ + – ] Океан Бур на Місяці. Знімок зробив апарат Danuri. Фото: space.com

Наприклад, одним із таких кратерів є кратер Шеклтон, який розташований на звороті Місяця. За допомогою зображення нижче можна порівняти два знімки дна та стіни кратера, зроблені камерою апарата Lunar Reconnaissance Orbiter (ліворуч) і камерою апарата Danuri (праворуч). Відразу можна побачити, що знімок південнокорейського апарата має разючі відмінності завдяки кращій деталізації.

[ + – ] Наприклад, одним із таких кратерів є кратер Шеклтон, який розташований на звороті Місяця. За допомогою зображення нижче можна порівняти два знімки дна та стіни кратера, зроблені камерою апарата Lunar Reconnaissance Orbiter (ліворуч) і камерою апарата Danuri (праворуч). Фото: space.com

За словами корейських учених, хоча апарат розпочав повноцінну наукову роботу, все ще до кінця лютого триватиме налаштування його головної камери.

Учені з NASA вважають, що зображення Danuri, зроблені в такій високій роздільній здатності, допоможуть отримати більше інформації про те, як еволюціонував Місяць, про воду, яка зберігається у вигляді льоду в затінених кратерах, і навіть можуть допомогти визначити майбутні місця для посадки астронавтів у межах місії Artemis.

Фокус уже писав про те, що телескоп на Землі зробив найдокладніший знімок Місяця. Прототип нового приладу на Грін-Бенкському радіотелескопі зміг показати в неймовірних деталях один із відомих кратерів.