Місяць під мікроскопом. Телескоп на Землі зробив найдокладніший знімок супутника (фото)

Прототип нового прилада на Грін-Банкському радіотелескопі зміг показати в неймовірних деталях один із відомих кратерів Місяця.

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Учені створили прототип нової системи радіолокації, яку встановили на Грін-Банкському радіотелескопі, який розташований у США. Цей радар-прототип зміг сфотографувати кратер Тихо, що розташований у південній півкулі Місяця та має діаметр 85 км, з 5-метровою роздільною здатністю, завдяки чому вчені отримали неймовірно деталізоване зображення дна кратера, пише ScienceAlert.

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Наразі вчені можуть отримати чудові зображення Місяця за допомогою орбітальних апаратів, а також наземних телескопів. Але надзвичайно складно отримати зображення поверхні Місяця із Землі крупним планом, враховуючи величезну відстань до супутника, що становить приблизно 385 тисяч кілометрів. Чим більше вчені намагаються збільшити поверхню Місяця, тим більше ці зображення стають розмитими та нечіткими. Це стосується саме наземних телескопів, і вчені тривалий час намагалися вирішити цю проблему, щоб не покладатися на зображення орбітальних апаратів, які обертаються довкола Місяця.

Щоб отримати зображення поверхні нашого супутника із Землі з дуже високою роздільною здатністю, вчені з Національної радіоастрономічної обсерваторії США створили прототип нового радара, який встановили на одному з найпотужніших у світі радіотелескопів — Грін-Банкському. Вчені вважають, що повноцінний прилад стане найпотужнішою планетарною системою радіолокації нового покоління, яку можна буде використовувати для вивчення планет, супутників і астероїдів у межах Сонячної системи.

[ + – ] Учені створили прототип нової системи радіолокації, яку встановили на Грін-Банкському радіотелескопі, який розташований у США. Цей радар-прототип зміг сфотографувати кратер Тихо, що розташований у південній півкулі Місяця та має діаметр 85 км, із 5-метровою роздільною здатністю. Фото: ScienceAlert

Прототип радара складається з передавача, який відправляє сигнал на поверхню Місяця, а відбитий сигнал отримують 10 25-метрових антен іншого радіотелескопа під назвою VLBA, який також розташований у США. Найцікавіше, що потужність цього передавача складає всього 700 Вт, а це менше, ніж навіть у мікрохвильовій печі.

Завдяки прототипу нового приладу вчені отримали неймовірно деталізоване зображення з 5-метровою роздільною здатністю одного з найвідоміших місячних кратерів — кратера Тихо. Він розташований у південній півкулі видимого боку Місяця та має діаметр приблизно 85 км.

[ + – ] Завдяки прототипу нового приладу вчені отримали неймовірно деталізоване зображення з 5-метровою роздільною здатністю одного з найвідоміших місячних кратерів — кратера Тихо. Він розташований у південній півкулі видимого боку Місяця та має діаметр приблизно 85 км. Фото: ScienceAlert

За словами Патріка Тейлора з Національної радіоастрономічної обсерваторії США, найдивовижнішим є те, що вченим вдалося отримати приголомшливе зображення поверхні Місяця, використовуючи менше енергії, ніж звичайні побутові прилади.

Тейлор каже, що нові знімки Місяця були отримані з найвищою роздільною здатністю, ніж будь-коли в історії проведення спостережень із Землі. Завдяки зображенням учені змогли побачити всі особливості дна кратера Тихо, а це означає, що геологію місяця завдяки новому приладу можна дослідити з нашої планети. Окрім зображення кратера, вчені також отримали знімки місця посадки астронавтів місії "Аполлон-15" із разючою роздільною здатністю 1,25 метра.

[ + – ] За словами Патріка Тейлора з Національної радіоастрономічної обсерваторії США, найдивовижнішим є те, що вченим вдалося отримати приголомшливе зображення поверхні Місяця, використовуючи менше енергії, ніж звичайні побутові прилади Фото: ScienceAlert

Щоб розуміти всю важливість цього досягнення, варто нагадати, що камера космічного апарата Lunar Reconnaissance Orbiter, який обертається навколо Місяця, робить знімки поверхні супутника з роздільною здатністю 0,5 метра. Тобто прототип нового прилада на Грін-Банкському радіотелескопі зміг отримати майже таку саму якість зображення. Але він розташований за майже чотири сотні тисяч кілометрів від Місяця, тоді як космічний апарат перебуває зовсім близько до нього.

До речі, прототип нового радара ще до того, як зробити знімки Місяця, зміг виявити новий, потенційно небезпечний астероїд, який отримав назву 2001 FO32. Він має діаметр в 1 км і може пролітати повз Землю на відстані 2 млн км. Як уже писав Фокус, 13 лютого 2023 року на Землю впав маленький астероїд діаметром 1 метр.

Наразі вчені займаються створенням повноцінного радара для радіотелескопа, потужність якого буде вже 500 кВт, що майже в 1000 разів більше, ніж у прототипу.

Фокус уже писав про те, що новий космічний апарат, який належить Південній Кореї, показав, який вигляд має зворотний бік Місяця.

Деякі вчені пропонують використовувати ресурси Місяця, щоб подолати кліматичну кризу на Землі. Як це може відбуватися, Фокус уже докладно писав.