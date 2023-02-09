Проблему кліматичної кризи на Землі розв'яже Місяць: що пропонують вчені

Астрофізики пропонують геоінженерне розв'язання проблеми глобального потепління, але скептики вважають, що потрібно просто скоротити використання викопного палива.

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Американські вчені запропонували дуже незвичайне рішення для боротьби із глобальним потеплінням. Вони вважають, що можна використовувати місячний пил для того, щоб створити захисний "екран" навколо Землі, який зменшив би рівень сонячного випромінювання. Але інші вчені скептично поставилися до цієї ідеї та вважають, що потрібно просто скоротити використання викопного палива, пише The Guardian.

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Група вчених під керівництвом Бена Бромлі з Університету штату Юта, США, пропонує дуже незвичайне вирішення кліматичної кризи. Вчені вважають, що можна видобувати мільйони тонн пилу на Місяці, а потім за допомогою електромагнітної гармати, розташованої на нашому супутнику, запускати цей пил у космос.

Так пил повинен утворити захисний "екран" на відстані в 1,5 млн км від Землі, і він допоможе значно знизити кількість сонячного випромінювання, що надходить на планету. За словами Бромлі, частки місячного пилу мають потрібний склад для того, щоб добре розсіювати сонячне світло.

Але для того, щоб "стріляти" пилом з Місяця в космос, на наш супутник потрібно доставити необхідне обладнання для видобутку пилу та саму гармату, яка щороку своїми пострілами підтримуватиме захисний екран у космосі.

Вчені визнають, що цей проєкт вимагатиме значних фінансових ресурсів. І може навіть знадобиться будівництво нової космічної станції на відстані 1,5 млн км від Землі, з борту якої можна буде стежити за станом захисного екрана, а також використовувати спеціальні пристрої для підтримки його в стабільному стані.

[ + – ] Але для того, щоб "стріляти" пилом з Місяця в космос, на наш супутник потрібно доставити необхідне обладнання для видобутку пилу та саму гармату, яка щороку своїми пострілами підтримуватиме захисний екран у космосі Фото: NASA

Бромлі вважає, що цей геоінженерний проєкт має багато переваг у порівнянні з проєктами, які передбачають розпилення частинок, що відображають сонячне світло, в атмосфері Землі. Водночас вчені кажуть, що потрібно все одно скорочувати викиди парникових газів в атмосферу, а цей проєкт буде лише одним зі способів зупинити зміни клімату.

Але деякі скептики вважають, що ця ідея з місячним пилом — це щось із галузі наукової фантастики. Наприклад, Тед Парсон із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі вважає проєкт Бромлі дуже кумедним та цікавим, але його навряд чи можна реалізувати на практиці. І переважно проблема полягає в тому, що для реалізації цієї незвичайної ідеї потрібні величезні фінансові вкладення. Також вчений вказує на те, що в космосі такий екран буде дуже складно контролювати, тому особливих переваг перед геоінженерними проектами на Землі зниження рівня сонячного тепла практично немає.

А противники будь-яких геоінженерних проектів, хоч на Землі, хоч у космосі вважають, що будь-які такі пропозиції є спробою відвернути увагу від проблеми використання палива на планеті. За словами Френка Бірманна з Утрехтського університету, Нідерланди, видобуток речовини на Місяці або на астероїдах, щоб використовувати його для блокування сонячного світла в космосі, не є рішенням кліматичної кризи, що триває і посилюється. Вчений вважає, що лише значне скорочення викидів парникових газів в атмосферу може хоч якось допомогти розв'язати проблему.

Одним із наслідків глобального потепління є танення льодовиків Землі. Фокус вже писав про те, що 15 млн людей із чотирьох країн опиняться під водою через вибух "крижаного" озера.

Також Фокус писав про те, що вчені знімають із хмар відповідальність за зміну клімату. Дослідники дійшли висновку, що хмари менш чутливі до клімату, ніж раніше.