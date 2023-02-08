15 млн людей під загрозою. Жителі чотирьох країн опиняться під водою через вибух "крижаного" озера

Дослідження показує, що танення льодовиків наражає на небезпеку життя мільйонів людей, але не там, де передбачалося раніше.

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Льодовиками є "крижані річки", які формуються мільйони років з пресованого снігу. Дуже повільно вони стікають по долинах, а часом їм вдається стати настільки великими, що вони перетворюються на справжні крижані щити, які йдуть у море, пише Science Alert.

Відомо, що глобальне потепління та зміна температури планети не пішли на користь льодовикам — у результаті вони сьогодні тануть швидше, ніж могли б припустити вчені. Прогнозується, що вже до кінця століття близько половини з 215 тисяч льодовиків зникнуть із Землі.

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Нове дослідження вчених з Університету Ньюкасла у Великій Британії показує, що наслідки танення льодовиків стануть руйнівними для мільйонів мешканців чотирьох країн — мова про Індію, Пакистан, Перу та Китай. Дослідники виявили, що у цих країнах населення особливо вразливе для кліматичних лих, а льодовикові озера численні.

Льодовикові озера утворюються внаслідок танення льодовиків — тепла морська вода може розтоплювати льодовики знизу, а згори на крижані щити впливає тала вода, яка скупчується під льодовиками. Фактично там, де вона накопичується в западинах, залишених навколишньою кригою, можуть утворюватися крижані річки та озера, які характеризуються швидкою течією і залежать від забаганки триваючого танення льоду — то піднімаються, то опускаються.

Дослідження під керівництвом дослідника стихійних лих Керолайна Тейлора припускає, що близько 15 мільйонів людей можуть опинитися під загрозою, оскільки вони живуть нижче за течією від величезного льодовикового озера, яке може вибухнути. Зазначимо, що передбачити, коли саме льодовикове озеро переповниться і вибухне вкрай складно, а тому поки що вчені можуть лише попередити про загрозу.

Дослідники зазначають, що прориви льодовикових озер здатні спричиняти масштабні повені, про які, як правило, не встигають попередити — в результаті жертвами стають тисячі людей, а шлях руйнування може розтягнутися на понад 100 кілометрів.

Під час дослідження вчені зібрали і вивчили інформацію про стан льодовикових озер, їхні розміри, кількість, розташування та обсяги. Потім вони зосередилися на тих, обсяги яких збільшилися за останні 10 років, а також вивчили співтовариства, які живуть вниз за течією від них.

Зазначимо, що досить складно прогнозувати ризики, проте вчені зосередилися на обчисленні ризиків і ймовірності того, що люди постраждають, якщо озеро все ж вибухне. Вчені виявили, що основною небезпекою є зовсім не близьке розташування найбільших льодовикових озер, а скоріше кількість людей, які проживають у регіоні, та їхня здатність справлятися зі стихійними лихами.

Дослідження показує, що найбільш вразливим є населення високогірних районів Азії. Найнебезпечнішими наразі вчені називають Пакистан і Китай. Так, у Пакистані в безпосередній близькості від льодовикового озера, що може вибухнути, мешкають трохи більше ніж 2 мільйони людей, у Китаї — майже вдвічі більше. Перу посідає в цьому рейтингу небезпеки третє місце, а Індія розташувалася на четвертому.

Учені зазначають, що їхні методи надалі можуть бути використані для моніторингу небезпеки повеней, спричинених проривом льодовикових озер, що може допомогти врятувати життя мільйонів людей у майбутньому.

Раніше Фокус писав про те, що в небесах над Арктикою виявили бурхливі "річки" : зливаються в озера та прискорюють танення льоду.