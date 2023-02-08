15 млн человек под угрозой. Жители четырех стран окажутся под водой из-за взрыва "ледяного" озера

Исследование показывает, что таяние ледников подвергает опасности жизни миллионов человек, но не там, где предполагалось ранее.

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Ледники представляют собой "ледяные реки", которые формируются миллионы лет из прессованного снега. Очень медленно они стекают по долинам, а порой им удается стать настолько большими, что они превращаются в настоящие ледяные щиты, уходящие в море, пишет Science Alert.

Известно, что глобальное потепление и изменение температуры планеты не пошло на пользу ледникам — в результате сегодня они тают быстрее, чем могли бы предположить ученые. Прогнозируется, что уже к концу века около половины из 215 тысяч ледников исчезнут с лица Земли.

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В новом исследовании ученых из Университета Ньюкасла в Великобритании показывает, что последствия таяния ледников станут разрушительными для миллионов жителей четырех стран — речь об Индии, Пакистане, Перу и Китае. Исследователи обнаружили, что в этих странах население особенно уязвимо для климатических бедствий, а ледниковые озера многочисленны.

Ледниковые озера образуются в результате таяния ледников — теплая морская вода может растапливать ледники снизу, а сверху на ледяные щиты влияет талая вода, скапливающаяся под ледниками. По сути, там где она скапливается во впадинах, оставленных окружающим льдом, могут образовываться ледяные реки и озера, которые характеризуются быстрым течением и зависят от прихоти продолжающегося таяния льда — то поднимаются, то опускаются.

Исследование под руководством исследователя стихийных бедствий Кэролайн Тейлор предполагает, что около 15 миллионов человек могут оказаться под угрозой, так как они живут ниже по течению от огромного ледникового озера, которое может взорваться. Отметим, что предсказать, когда именно ледниковое озеро переполнится и взорвется крайне сложно, а потому пока ученые могут лишь предупредить об угрозе.

Исследователи отмечают, что прорывы ледниковых озер способны вызывать масштабное наводнения, о которых, как правило, не успевают предупредить — в результате жертвами становятся тысячи людей, а путь разрушения может растянуться на более 100 километров.

В ходе исследования ученые собрали и изучили информацию о состоянии ледниковых озер, их размерах, количестве, расположении и объемах. Затем они сосредоточились на тех, объемы которых увеличились за последние 10 лет, а также изучили сообщества, которые живут вниз по течению от них.

Отметим, что достаточно сложно прогнозировать риски, однако ученые сосредоточились на исчислении рисков и вероятности того, что люди пострадают, если озеро все же взорвется. Ученые обнаружили, что основной опасностью является вовсе не близкое расположение самых больших ледниковых озер, а скорее количество людей, проживающих в регионе и их способность справляться со стихийными бедствиями.

Исследование показывает, что наиболее уязвимым является население высокогорных районов Азии. Наиболее опасными на данный момент ученые называют Пакистан и Китай. Так, в Пакистане в непосредственной близости от ледникового озера, которое может взорваться, живут чуть более 2 миллионов человек, в Китае — почти вдвое больше. Перу занимает в этом рейтинге опасности Третье место, а Индия расположилась на четвертом.

Ученые отмечают, что их методы в дальнейшем могут быть использованы для мониторинга опасности наводнений, вызванных прорывом ледниковых озер, что может помочь спасти жизни миллионов человек в будущем.

Ранее Фокус писал о том, что в небесах над Арктикой обнаружили бурные "реки": сливаются в озера и ускоряют таяние льда.