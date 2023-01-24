Виправдальний вирок. Учені знімають із хмар відповідальність за зміну клімату

Дослідники дійшли висновку, що хмари менш чутливі до клімату, ніж вважалося раніше, тому вимагають перегляду кліматичних прогнозів.

Related video

Десятиліттями вчені стверджують про майбутнє глобальне потепління та подальші різкі зміни клімату. Проте нове дослідження ставить усе з ніг на голову — вчені дійшли висновку, що хмари менш чутливі до клімату й схиляються до того, що попередні кліматичні сценарії майбутнього потрібно переглянути, пише Sci Tech Daily.

У 2020 році група дослідників міжнародної групи з Центру досліджень і сталого розвитку системи Землі (CEN) Гамбурзького університету, Динамічної метеорологічної лабораторії в Парижі й Інституту метеорології Макса Планка в Гамбурзі провели найбільше польове дослідження. Під час нього вони проаналізували дані спостережень, зібрані на полях ключових хмар поблизу атлантичного острова Барбадос.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами вченої-атмосферика Рафаели Фогель, вони з колегами виявили, що внесок цих хмар у зміни клімату переоцінений, а тому глобальні кліматичні прогнози необхідно переглянути. Вчені виявили, що пасатні купові хмари впливають на кліматичну систему Землі, проте демонструють поведінку, відмінну від того, що передбачалося раніше.

Дослідники вважають, що ці нові дані свідчать, що різке підвищення температури планети менш імовірно, ніж учені припускали раніше. Фогель із колегами зазначають, що нові дані справді важливі для прогнозування зміни клімату, проте зовсім не означають, що людство може відмовитися від програми захисту клімату.

Зазначимо, що багато наявних кліматичних моделей враховують значне скорочення пасатних хмар, що насправді означало б, що їхня охолодна здатність більшою мірою буде втрачена, а отже атмосфера Землі нагріватиметься ще швидше. Однак нові дані вчених доводять, що це навряд чи станеться.

Відомо, що в результаті глобального потепління з поверхні океану випаровується більше води — в результаті вологість біля основи пасатних хмар збільшується, а верхня частина повітряної маси хмар сухіша та зволожується лише небагато. Згідно з попередньою гіпотезою, сухе повітря переміщається вниз, у результаті хмарні краплі випаровуються швидше, а відтак підвищується і ймовірність того, що хмари розсіються.

Проте дані спостережень із Барбадосу показують, що насправді все розвивається не зовсім так. Учені припускають, що ці дані є першими, які проливають світло на процес, необхідний розуміння зміни клімату, — як вертикальне змішування впливає вологість і покрив хмар загалом.

Простими словами, вчені виявили, що інтенсивніше змішування зовсім не робить нижні шари хмари сухішими та не розсіюються хмари. Дані свідчать про те, що хмарний покрив навпаки — збільшується, а разом із ним збільшується вертикальне перемішування.

За словами Фогеля, це хороші новини, адже вони свідчать про те, що насправді пасатні хмари набагато менш чутливі до глобального потепління, ніж дослідники передбачали раніше. Вчені зазначають, що надалі необхідно переглянути кліматичні моделі з урахуванням цих нових даних, які тепер дозволять моделювати динаміку хмар із рекордними масштабами — аж до одного кілометра.

Зазначимо, що в ході дослідження вчені використали два літаки. Один із них скидав сотні атмосферних зондів із висоти в 9 км, які в міру падіння збирали необхідні дані про вітер, температуру, вологість і тиск. Інший же літак був використаний для вивчення хмар біля їхньої основи на висоті 800 м, водночас корабель виконував наземні вимірювання. У результаті вчені отримали велику базу даних безпрецедентних масштабів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, скільки важить одна хмара.