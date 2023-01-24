Оправдательный приговор. Ученые снимают с облаков ответственность за изменение климата

Исследователи пришли к выводу, что облака менее чувствительны к климату, чем считалось ранее, а потому требую пересмотра климатических прогнозов.

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Десятилетиями ученые твердят о грядущем глобальном потеплении и последующих резких изменениях климата. Однако новое исследование ставит все с ног на голову — ученые пришли к выводу, что облака менее чувствительны к климату и склоняются к тому, что предыдущие климатические сценарии будущего необходимо пересмотреть, пишет Sci Tech Daily.

В 2020 году группа исследователей международной группы из Центра исследований и устойчивого развития системы Земли (CEN) Гамбургского университета, Динамической метеорологической лаборатории в Париже и Института метеорологии Макса Планка в Гамбурге провели крупнейшее полевое исследование. В ходе него они проанализировали данные наблюдений, собранные в полях ключевых облаков вблизи атлантического острова Барбадос.

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По словам ученой-атмосферика Рафаэлы Фогель, они с коллегами обнаружили, что вклад этих облаков в изменения климата весьма переоценен, а потому глобальные климатические прогнозы необходимо пересмотреть. Ученые обнаружили, что пассатные кучевые облака влияют на климатическую систему Земли, однако демонстрируют поведение, отличное от того, что предполагалось ранее.

Исследователи полагают, что эти новые данные свидетельствуют о том, что резкое повышение температуры планеты менее вероятно, чем ученые предполагали ранее. Фогель с коллегами отмечают, что новые данные действительно важны для прогнозирования изменения климата, однако вовсе не означают, что человечество может отказаться от программы защиты климата.

Отметим, что многие существующие климатические модели учитывают значительное сокращение пассатных облаков, что в действительности означало бы, что их охлаждающая способность в большей степени будет утеряна, а следовательно атмосфера Земли будет нагреваться еще быстрее. Однако новые данные ученых доказывают, что это вряд ли произойдет.

Известно, что в результате глобального потепления с поверхности океана испаряется больше воды — в результате влажность у основания пассатных облаков увеличивается, а в верхняя часть воздушной массы облаков более сухая и увлажняется лишь немного. Согласно предыдущей гипотезе, более сухой воздух перемещается вниз, в результате — облачные капли испаряются быстрее, а следовательно повышается и вероятность того, что облака рассеются.

Однако данные наблюдений с Барбадоса показывают, что в действительности все развивается не совсем так. Ученые предполагают, что эти данные являются первыми, которые проливают свет на процесс, необходимый для понимания изменения климата — как вертикальное смешивание влияет на влажность и покров облаков в целом.

Простыми словами, ученые обнаружили, что более интенсивное смешивание вовсе не делает нижние слои облака более сухими и облака не рассеиваются. Данные свидетельствуют о том, что облачный покров напротив — увеличивается, а вместе с ним увеличивается и вертикальное перемешивание.

По словам Фогель, это хорошие новости, ведь они свидетельствую о том, что на самом деле пассатные облака гораздо менее чувствительны к глобальному потеплению, чем исследователи предполагали ранее. Ученые отмечают, что в дальнейшем необходимо пересмотреть имеющиеся климатические модели с учетом этих новых данных, которые теперь позволят моделировать динамику облаков с рекордными масштабами — вплоть до одного километра.

Отметим, что в ходе исследования ученые использовали два самолета. Один из них сбрасывал сотни атмосферных зондов с высоты в 9 км, которые по мере падения собирали необходимые данные о ветре, температуре, влажности и давлении. Другой же самолет был использован для изучения облаков у их основания на высоте 800 м, в это же время корабль выполнял наземные измерения. В результате ученые получили обширную базу данных беспрецедентных масштабов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, сколько весит одно облако.