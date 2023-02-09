Проблему климатического кризиса на Земле решит Луна: что предлагают ученые

Астрофизики предлагают геоинженерное решение проблемы глобального потепления, но скептики считают, что нужно просто сократить использование ископаемого топлива.

Related video

Американские ученые предложили очень необычное решение для борьбы с глобальным потеплением. Они считают, что можно использовать лунную пыль для того, чтобы создать защитный "экран" вокруг Земли, который бы уменьшил уровень солнечного излучения. Но другие ученые скептически отнеслись к этой идее и считают, что нужно просто сократить использование ископаемого топлива, пишет The Guardian.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Группа ученых под руководством Бена Бромли из Университета штата Юта, США, предлагают очень необычное решение климатического кризиса. Ученые считают, что можно добывать миллионы тонн пыли на Луне, а затем с помощью электромагнитной пушки, которая будет расположена на нашем спутнике, запускать эту пыль в космос.

Таким образом пыль должна образовать защитный "экран" на расстоянии в 1,5 млн км от Земли, и он поможет значительно снизить количество поступающего на планету солнечного излучения. По словам Бромли, частицы лунной пыли имеют нужный состав для того, чтобы хорошо рассеивать солнечный свет.

Но для того, чтобы "стрелять" пылью с Луны в космос, на наш спутник нужно доставить необходимое оборудование для добычи пыли и саму пушку, которая каждый год будет своими выстрелами поддерживать защитный экран в космосе.

Ученые признают, что данный проект потребует значительных финансовых ресурсов. И может быть даже потребуется строительство новой космической станции на расстоянии в 1,5 млн км от Земли, с борта которой можно будет следить за состоянием защитного экрана, а также использовать специальные устройства для поддержания его в стабильном состоянии.

[ + – ] Но для того, чтобы "стрелять" пылью с Луны в космос, на наш спутник нужно доставить необходимое оборудование для добычи пыли и саму пушку, которая каждый год будет своими выстрелами поддерживать защитный экран в космосе Фото: NASA

Бромли считает, что данный геоинженерный проект имеет много преимуществ по сравнению с проектами, которые предполагают распыление отражающих солнечный свет частиц в атмосфере Земли. В то же время ученые говорят, что нужно все равно сокращать выбросы парниковых газов в атмосферу, а данный проект будет лишь одним из способов остановить изменения климата.

Но некоторые скептики считают, что эта идея с лунной пылью – это что-то из области научной фантастики. Например, Тед Парсон из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе считает проект Бромли очень забавным и интересным, но его вряд ли можно реализовать на практике. И в основном проблема состоит в том, что для реализации этой необычной идеи нужны огромные финансовые вложения. Также ученый указывает на то, что в космосе такой экран будет очень сложно контролировать, поэтому особых преимуществ перед геоинженерными проектами на Земле по снижению уровня солнечного тепла практически нет.

А противники любых геоинженерных проектов, хоть на Земле, хоть в космосе считают, что любые такие предложения являются попыткой отвлечь внимание от проблемы использования ископаемого топлива на планете. По словам Френка Бирманна из Утрехтского университета, Нидерланды, добыча вещества на Луне или на астероидах, чтобы использовать его для блокировки солнечного света в космосе, не является решением продолжающегося и усиливающегося климатического кризиса. Ученый считает, что только значительное сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу может хоть как-то помочь решить проблему.

Одним из следствий глобального потепления является таяние ледников на Земле. Фокус уже писал о том, что 15 млн человек из четырех стран окажутся под водой из-за взрыва "ледяного" озера.

Также Фокус писал о том, что ученые снимают с облаков ответственность за изменение климата. Исследователи пришли к выводу, что облака менее чувствительны к климату, чем считалось ранее.