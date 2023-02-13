Луна под микроскопом. Телескоп на Земле сделал самый детальный снимок спутника (фото)

Прототип нового прибора на радиотелескопе Грин-Бэнк смог показать в невероятных деталях один из известных кратеров Луны.

Related video

Ученые создали прототип новой радиолокационной системы, которую установили на радиотелескопе Грин-Бэнк, который находится в США. Этот радар-прототип смог сфотографировать кратер Тихо, который находится в южном полушарии Луны и имеет диаметр в 85 км, с 5-метровым разрешением, благодаря чему ученые получили невероятно детализированное изображение дна кратера, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сейчас ученые могут получить потрясающие изображения Луны с помощью орбитальных аппаратов, а также наземных телескопов. Но чрезвычайно сложно получить изображения поверхности Луны с Земли крупным планом, учитывая огромное расстояние до спутника, которое составляет примерно 385 тысяч км. Чем больше ученые пытаются увеличить поверхность Луны, тем больше эти изображения становятся размытыми и нечеткими. Это касается именно наземных телескопов и ученые долгое время пытались решить эту проблему, чтобы не полагаться на изображения орбитальных аппаратов, которые вращаются вокруг Луны.

Чтобы получить изображения поверхности нашего спутника с Земли с очень высоким разрешением ученые из Национальной радиоастрономической обсерватории США создали прототип нового радара, который установили на одном из самых мощных в мире радиотелескопов — Грин-Бэнк. Ученые считают, что полноценный прибор станет самой мощной планетарной радиолокационной системой нового поколения, которую можно будет использовать для изучения планет, спутников и астероидов в пределах Солнечной системы.

[ + – ] Ученые создали прототип новой радиолокационной системы, которую установили на радиотелескопе Грин-Бэнк, который находится в США. Этот радар-прототип смог сфотографировать кратер Тихо, который находится в южном полушарии Луны и имеет диаметр в 85 км, с 5-метровым разрешением Фото: ScienceAlert

Прототип радара состоит из передатчика, который отправляет сигнал на поверхность Луны, а отраженный сигнал получают 10 25-метровых антенн другого радиотелескопа под названием VLBA, который также находится в США. Самое интересное, что мощность этого передатчика составляет всего 700 Вт, а это меньше, чем даже у микроволновки.

Благодаря прототипу нового прибора ученые получили невероятно детализированное изображение с 5-метровым разрешением одного из самых известных лунных кратеров – кратера Тихо. Он расположен в южном полушарии видимой стороны Луны и имеет диаметр примерно 85 км.

[ + – ] Благодаря прототипу нового прибора ученые получили невероятно детализированное изображение с 5-метровым разрешением одного из самых известных лунных кратеров – кратера Тихо. Он расположен в южном полушарии видимой стороны Луны и имеет диаметр примерно 85 км Фото: ScienceAlert

По словам Патрика Тейлора из Национальной радиоастрономической обсерватории США, самое удивительное состоит в том, что ученым удалось получить потрясающее изображение поверхности Луны используя меньше энергии, чем обычные бытовые приборы.

Тейлор говорит, что новые снимки Луны были получены с самым высоким разрешением, чем когда-либо в истории проведения наблюдений с Земли. Благодаря изображениям ученые смогли увидеть все особенности дна кратера Тихо, а это значит, что геологию Луны благодаря новому прибору можно исследовать с нашей планеты. Кроме изображения кратера, ученые также получили снимки места посадки астронавтов миссии "Аполлон-15" с поразительным разрешением в 1,25 метра.

[ + – ] По словам Патрика Тейлора из Национальной радиоастрономической обсерватории США, самое удивительное состоит в том, что ученым удалось получить потрясающее изображение поверхности Луны используя меньше энергии, чем обычные бытовые приборы Фото: ScienceAlert

Чтобы понимать всю важность данного достижения, стоит напомнить, что камера космического аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, который вращается вокруг Луны, делает снимки поверхности спутника с разрешением в 0,5 метра. То есть прототип нового прибора на радиотелескопе Грин-Бэнк смог получить почти такое же качество изображения. Но он находится в почти четырех сотнях тысяч километров от Луны, в то время как космический аппарат находится совсем близко к ней.

Кстати прототип нового радара еще до того, как сделать снимки Луны, смог обнаружить новый, потенциально опасный астероид, который получил название 2001 FO32. Он имеет диаметр в 1 км и может пролетать мимо Земли на расстоянии в 2 млн км. Как уже писал Фокус, 13 февраля 2023 года, на Землю упал маленький астероид диаметром в 1 метр.

Теперь ученые занимаются созданием полноценного радара для радиотелескопа, мощность которого будет уже 500 кВт, что почти в 1000 раз больше, чем у прототипа.

Фокус уже писал о том, что новый космический аппарат, который принадлежит Южной Корее, показал, как выглядит обратная сторона Луны.

Некоторые ученые предлагают использовать ресурсы Луны для того, чтобы преодолеть климатический кризис на Земле. Каким образом это может происходить, Фокус уже подробно писал.