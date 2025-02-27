Дуже гаряча і хмарна: виявлено дивовижну планету, яка не повинна існувати

Планети типу "гарячий Нептун" трапляються настільки рідко, що астрономи не можуть до кінця зрозуміти, як вони можуть вижити в надзвичайно екстремальних умовах.

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Астрономи використали космічний телескоп Вебб, щоб детально вивчити нещодавно виявлену планету LTT 9779 b, яка належить до рідкісного класу"гарячий Нептун". Науковці з'ясували, що ця планета має температуру приблизно 2000 градусів Цельсія і несподівані хмари, що відбивають. Це відкриття пропонує нове розуміння екстремальних явищ, які відбуваються на планетах, що обертаються навколо своїх зірок на дуже близькій відстані. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Earth.

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Астрономи не можуть зрозуміти, яким чином може існувати планета LTT 9779 b, орбітальний період якої становить менше ніж 24 земні години. Це означає, що вона перебуває надзвичайно близько до своєї зірки і отримує величезну дозу випромінювання і тепла. При цьому один бік планети, розмір якої схожий на розмір планети Нептун у Сонячній системі, завжди звернений до зірки, а на другій частині планети завжди панує вічна ніч.

Як з'ясували астрономи, незважаючи на екстремальні умови на планеті, західна частина її денного боку є досить прохолодною, щоб там утворилися хмари, які відбивають світло. Але виявилося, що на східній частині денного боку планети температура набагато вища.

Дослідження показало, що сторона планети, яка отримує величезну дозу випромінювання і тепла зірки, схильна до впливу потужних вітрів, які переносять енергію навколо планети. Ці вітри створюють помітну асиметрію на денному боці та призводять до того, що в одній її частині утворюються хмари й існує нижча температура.

Астрономи не можуть зрозуміти, яким чином може існувати планета LTT 9779 b, орбітальний період якої становить менше ніж 24 земні години. Ілюстрація Фото: Earth.com

Астрономи з'ясували, що здатність планети перерозподіляти енергію відіграє ключову роль у збереженні хмар у таких екстремальних умовах. Адже вони мали б давно зникнути. При цьому в хмарах астрономи виявили ознаки наявності водяної пари.

Повний аналіз атмосфери планети допоміг визначити чіткі температурні градієнти і краще зрозуміти, як шари хмар можуть утворюватися на холоднішій частині денного боку планети.

За словами вчених, такі планети зустрічаються настільки рідко, що астрономи не можуть до кінця зрозуміти, як вони можуть вижити в надзвичайно екстремальних умовах. Існування таких планет кидає виклик теоріям про міграцію інопланетних світів і розуміння здатності виживати таким планетам на дуже близькій відстані від своїх зірок.

Те, що планета LTT 9779 b може не тільки підтримувати атмосферу, що не випарувалася, а ще й утворювати хмари, які складаються, зокрема, з металів, додає нових запитань щодо еволюції та формування таких дуже дивних світів. При цьому вчені з'ясували, що планета все ж повільно втрачає частину своєї маси під впливом гравітації та випромінювання зірки. Але це не заважає існувати більш-менш стабільній атмосфері.

Нове дослідження показує, що матерія може конденсуватися в хмари, що відбивають, під впливом величезної спеки, тоді як вітри переносять теплову енергію і впливають на розподіл хмар.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили схожі на Землю планети, які зараз розпадаються на частини. Дві кам'янисті планети вперше дозволили побачити, з чого складаються світи земної групи за межами Сонячної системи.

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