У них є хвости: виявлено схожі на Землю планети, які зараз розпадаються на частини

Дві кам'янисті планети вперше дали змогу побачити, з чого складаються світи земної групи за межами Сонячної системи.

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За допомогою космічного телескопа TESS кам'янисті планети, які схожі за розміром на Землю, але обертаються навколо двох різних зірок у сотнях світлових років від нас. Два цих світи мають спільну особливість: вони розпадаються на частини і при цьому у них є такі ж хвости, як у комет, що складаються з матеріалу, викинутого з мантії цих планет. За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи вперше стали свідками розпаду планет практично в режимі реального часу і вперше у вчених з'явилася можливість вивчити внутрішній склад світів земної групи, що знаходяться за межами Сонячної системи. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

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За словами вчених, швидкість розпаду планет надзвичайно висока і їм просто пощастило побачити їх ще до того, як вони повністю зникнуть. Обидві планети мають надзвичайно короткий період обертання навколо своїх зірок, а це значить, що вони перебувають дуже близько до них і отримують величезну дозу тепла та випромінювання. Як показало дослідження, обидва кам'янистих світи, схожих за розміром на Землю, випаровуються і протягом відносно короткого за космічними мірками періоду часу повністю зникнуть.

Випаровування матеріалу з внутрішньої частини планет, а саме з мантії, як показало дослідження, призвело до того, що обидві планети стали в деякому сенсі схожими на комети. Річ у тім, що зараз вони мають хвости з уламків, схожі на ті, що створюють комети, коли наближаються до Сонця.

Перша планета, яка розвалюється на частини, називається K2-22b. Її орбітальний період становить лише 9 годин, і вона трохи менша за Землю за розміром. Дуже близьке розташування до зірки призвело до того, що температура на планеті становить понад 1800 градусів Цельсія. Цього достатньо, щоб внутрішні породи планети почали випаровуватися і відлітати в космос. Цей процес призвів до утворення долинного хвоста, точні розміри якого вчені поки не з'ясували.

Друга планета, яка розпадається на частини, називається BD+054868Ab. Її орбітальний період становить трохи більше одного земного дня, і вона трохи більша за Землю за розміром. Астрономи з'ясували, що випаровування цієї планети призвело до створення не одного, а двох хвостів з уламків, загальна довжина яких становить приблизно 9 млн км.

За словами астрономів, вони отримали унікальну можливість вивчити внутрішній склад планет земної групи за межами Сонячної системи завдяки їхньому розпаду.

Автори дослідження ще точно не з'ясували, коли зникне планета K2-22b, але припускають, що це станеться протягом кількох мільйонів років. Щодо планети BD+054868Ab, то вчені звузили діапазон часу її повного розпаду і вважають, що вона зникне приблизно через 1-2 млн років.

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