У них есть хвосты: обнаружены похожие на Землю планеты, которые сейчас распадаются на части

Две каменистые планеты впервые позволили увидеть, из чего состоят миры земной группы за пределами Солнечной системы.

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С помощью космического телескопа TESS каменистые планеты, которые похожи по размеру на Землю, но вращаются вокруг двух разных звезд в сотнях световых лет от нас. Два этих мира имеют общую особенность: они распадаются на части и при этом у них имеются такие же хвосты, как у комет, состоящие из материала, выброшенного из мантии этих планет. С помощью космического телескопа Уэбб астрономы впервые стали свидетелями распада планет практически в режиме реального времени и впервые у ученых появилась возможность изучить внутренний состав миров земной группы, которые находятся за пределами Солнечной системы. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

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По словам ученых, скорость распада планет чрезвычайно высокая и им просто повезло увидеть их еще до того, как они полностью исчезнут. Обе планеты имеют чрезвычайно короткий период вращения вокруг своих звезд, а это значит, что они находятся очень близко к ним и получают огромную дозу тепла и из лучения. Как показало исследование, оба каменистых мира, похожих по размеру на Землю, испаряются и в течение относительно короткого по космическим меркам периода времени полностью исчезнут.

Испарение материала из внутренней части планет, а именно из мантии, как показало исследование, привело к тому, что обе планеты стали в некотором смысле похожими на кометы. Дело в том, что сейчас они имеют хвосты из обломков, похожие на те, что создают кометы, когда приближаются к Солнцу.

Первая планета, которая разваливается на части, называется K2-22b. Ее орбитальный период составляет всего 9 часов, и она немного меньше Земли по размеру. Очень близкое расположение к звезде привело к тому, что температура на планете составляет более 1800 градусов Цельсия. Этого достаточно, чтобы внутренние породы планеты начали испарятся и улетать в космос. Этот процесс привел к образованию долинного хвоста, точные размеры которого ученые пока не выяснили.

Вторая планета, которая распадается на части, называется BD+054868Ab. Ее орбитальный период составляет чуть больше одного земного дня, и она немного больше Земли по размеру. Астрономы выяснили, что испарение этой планеты привело к созданию не одного, а двух хвостов из обломков, общая длина которых составляет примерно 9 млн км.

По словам астрономов, они получили уникальную возможность изучить внутренний состав планет земной группы за пределами Солнечной системы благодаря их распаду.

Авторы исследования еще точно не выяснили, когда исчезнет планета K2-22b, но предполагают, что это произойдет в течение нескольких миллионов лет. Что касается планеты BD+054868Ab, то ученые сузили диапазон времени ее полного распада и считают, что она исчезнет примерно через 1-2 млн лет.

Как уже писал Фокус, новый космический телескоп NASA покажет Вселенную, какую мы еще не видели. Обсерватория SPHEREx создаст самую красочную карту космоса и поможет найти ответы на многие вопросы, которые касаются эволюции Вселенной.

Также Фокус писал о том, что космический аппарат "Люси", который будет изучать "окаменелые останки" Солнечной системы возле Юпитера, сделал фотографию интересного объекта.