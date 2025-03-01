Ускладнили завдання: чому подорож до Місяця з триденної перетворилася на кількамісячну

Перші польоти до Місяця тривали не більш як 3 дні, оскільки слідували прямою траєкторією. Проте сучасні місії тривають значно довше: інколи потрібно понад рік, щоб дістатися нашого супутника.

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Минуло понад пів століття відтоді, як люди вперше ступили на Місяць, проте сучасні космічні апарати часто витрачають більше часу, щоб дістатися до нього, ніж місії епохи Аполлона. Це пов’язано з розвитком технологій космічних польотів, коли інженери розробили методи економії палива внаслідок використання гравітаційних полів, пише IFLScince.

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Місяць, розташований на середній відстані приблизно 384 400 кілометрів від Землі, не має фіксованої орбіти, особливості якої впливають на видимий розмір супутника Землі на нічному небі. Сама ж відстань змінюється через еліптичну траєкторію, коливаючись від 363 300 кілометрів у найближчій точці (перигеї) до 405 500 кілометрів у найвіддаленішій (апогеї). Ці коливання впливають на час у дорозі, роблячи тривалість місії залежною від часу запуску та обраного маршруту.

Під час програми "Аполлон" екіпажі зазвичай досягали Місяця приблизно за три дні. "Аполлон-8" завершив подорож трохи більше ніж за 69 годин, а "Аполлон-11" — за 75 годин і 50 хвилин до посадки. Ці місії слідували "прямою" траєкторією, використовуючи гравітаційне тяжіння Землі і Місяця, але вимагали значних витрат палива. На відміну від них, сучасні міжпланетні місії надають перевагу ефективності, а не швидкості, зокрема маневрам з використанням гравітації для зменшення потреби в паливі.

Прикладом такої технології став запуск Європейським космічним агентством у 2003 році супутника SMART-1, якому знадобилося 13 місяців, щоб досягти Місяця по спіральній траєкторії навколо Землі. Хоча такі тривалі подорожі непрактичні для людських місій, вони демонструють паливно-ефективні стратегії дослідження космосу. Тим часом зонди без екіпажу можуть працювати в умовах інших обмежень. Наприклад, апарат NASA "Нові горизонти" пролетів повз Місяць всього за дев'ять годин у 2006 році на шляху до Плутона.

Найшвидший політ до Місяця здійснив радянський апарат "Луна-1", який подолав місячну відстань за 34 години у 1959 році. Однак через прорахунок він не долетів до Місяця, і його відправили у глибокий космос. Для порівняння, Марсіанський розвідувальний орбітальний апарат NASA летів до Марса близько семи місяців, що демонструє більшу складність міжпланетних подорожей.

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Оскільки Місяць повільно віддаляється від Землі — зі швидкістю 2,5 сантиметри на рік — майбутні місії можуть потребувати ще більшого часу в дорозі, ніж сьогодні.

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