Усложнили задачу: почему путешествие к Луне из трехдневного превратилось в многомесячное

Первые полеты к Луне длились не более 3 дней, поскольку следовали по прямой траектории. Однако современные миссии длятся значительно дольше: иногда требуется более года, чтобы добраться до нашего спутника.

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Прошло более полувека с тех пор, как люди впервые ступили на Луну, однако современные космические аппараты часто тратят больше времени, чтобы добраться до нее, чем миссии эпохи Аполлона. Это связано с развитием технологий космических полетов, когда инженеры разработали методы экономии топлива за счет использования гравитационных полей, пишет IFLScince.

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Луна, расположенная на среднем расстоянии примерно 384 400 километров от Земли, не имеет фиксированной орбиты, особенности которой влияют на видимый размер спутника Земли на ночном небе. Само же расстояние изменяется через эллиптическую траекторию, колеблясь от 363 300 километров в ближайшей точке (перигее) до 405 500 километров в самой отдаленной (апогее). Эти колебания влияют на время в пути, делая продолжительность миссии зависимой от времени запуска и выбранного маршрута.

Во время программы "Аполлон" экипажи обычно достигали Луны примерно за три дня. "Аполлон-8" завершил путешествие чуть более чем за 69 часов, а "Аполлон-11" — за 75 часов и 50 минут до посадки. Эти миссии следовали по "прямой" траектории, используя гравитационное притяжение Земли и Луны, но требовали значительных затрат топлива. В отличие от них, современные межпланетные миссии отдают предпочтение эффективности, а не скорости, в частности маневрам с использованием гравитации для уменьшения потребности в топливе.

Примером такой технологии стал запуск Европейским космическим агентством в 2003 году спутника SMART-1, которому понадобилось 13 месяцев, чтобы достичь Луны по спиральной траектории вокруг Земли. Хотя такие длительные путешествия непрактичны для человеческих миссий, они демонстрируют топливно-эффективные стратегии исследования космоса. Между тем зонды без экипажа могут работать в условиях других ограничений. Например, аппарат NASA "Новые горизонты" пролетел мимо Луны всего за девять часов в 2006 году на пути к Плутону.

Самый быстрый полет к Луне совершил советский аппарат "Луна-1", который преодолел лунное расстояние за 34 часа в 1959 году. Однако из-за просчета он не долетел до Луны, и его отправили в глубокий космос. Для сравнения, Марсианский разведывательный орбитальный аппарат NASA летел к Марсу около семи месяцев, что демонстрирует большую сложность межпланетных путешествий.

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Поскольку Луна медленно удаляется от Земли — со скоростью 2,5 сантиметра в год — будущие миссии могут потребовать еще большего времени в пути, чем сегодня.

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