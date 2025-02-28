Путем паломников инков: археологи исследуют маршруты ритуалов капакоча (фото)

В империи Инков существовал ритуал капакоча, который заключался в жертвоприношениях детей на вершинах гор. Чтобы понять, как именно происходили ритуалы, ученые исследовали ключевые стоянки на паломнических путях.

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Археологи исследуют ритуальные пути, по которым когда-то ходили инки во время паломничества на вулканические вершины для совершения ритуалов капакоча. Эти церемонии были обрядами, которые предусматривали жертвоприношения детей в храмах, которые назывались уака, пишет Heritage Daily.

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Для этих ритуалов выбирали как мальчиков, так и девочек, часто как часть ежегодной дани, которую местные общины платили государству инков. Отбор считался большой честью, поскольку многие дети происходили из знатных семей, которые искали политической благосклонности.

Церемонии начинались в столице инков Куско, где детей водили вокруг четырех больших статуй, представлявших Творца, Бога Солнца, Бога Луны и Бога Грома.

План и 3D-модели здания в нижней части Фото: D.Socha, D. Sieczkowska-Jacyna

После церемоний в Куско дети отправились в путешествие к избранным уака, расположенным на священных горах и вулканах. Эти паломничества были долгими и сложными, они включали путешествия через пересеченную местность и природные барьеры, такие как реки.

Сейчас найдено лишь несколько мест капакоча, преимущественно на вершинах гор на севере Чили, юге Перу и северо-западе Аргентины. Недавнее исследование изучало ритуальные ландшафты, связанные с путешествием капакоча, с акцентом на расположении тамбо — станций отдыха, которые использовали перед достижением вершин.

Исследователи сосредоточились на вулканической группе Чачани и неактивном вулкане Пичу-Пичу. С помощью фотограмметрических снимков и спутникового картографирования они обнаружили, что тамбо были организованы в две отдельные секции: большую, более низкую по высоте, и меньшую, более высокую по высоте.

В Чачане нижний тамбо состоял из 14 зданий, расположенных вокруг центрального двора, известного как канча. В противоположность этому, в более высоком тамбо было одно здание, построенное на большой скале, и окончательное восхождение на вершину занимало около шести часов. Вдоль этого маршрута инки строили небольшие приюты для отдыха паломников, некоторые из которых частично уцелели.

Исследование предполагает, что пространственное расположение тамбо отражало сакральный ландшафт и помогало организовать паломников по социальному рангу. Паломничество включало людей разного статуса, в частности жрецов, жертв, их семьи и других участников, связанных с местным культом уака.

На месте Пичу-Пичу была похожая структура с восемью низшими зданиями, расположенными вокруг канча, и высшим тамбо с трехкомнатным зданием у скалы в форме Пичу-Пичу. По мнению исследователей, верхние тамбо, вероятно, служили ритуальными местами для меньших собраний.

Эти церемонии включали в себя акты гадания, проводимые в уединенных местах, которые играли важную роль в государстве инков, поскольку вожди консультировались с оракулами по важным религиозным, политическим, военным и экономическим вопросам.

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Будущие исследования имеют целью провести биохимический анализ артефактов, найденных в тамбо, чтобы проследить происхождение паломников и установить местную хронологию. Кроме того, ученые стремятся задокументировать другие места, связанные с ритуалами капакоча, чтобы обнаружить архитектурные образцы и лучше понять, как инки руководили этими церемониями.

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