Історична місія: до посадки на Місяць готується приватний модуль із роботом-стрибуном (відео)

Якщо все піде за планом, то компанія Intuitive Machines увійде в історію вже вдруге за рік.

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Intuitive Machines (США) стала першою приватною компанією, якій вдалося приземлити на Місяці посадковий модуль у лютому минулого року. Тепер же вона готується знову увійти в історію в четвер, 6 березня. Якщо посадка другого місячного модуля компанії пройде успішно, то Intuitive Machines стане першою в історії приватною фірмою, яка зуміла приземлити два посадкових апарати на Місяці. На борту посадкового модуля "Афіна" перебуває відразу кілька важливих корисних навантажень, які мають допомогти отримати необхідні дані для подальшого освоєння Місяця людиною, пише ScienceAlert.

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Відео створено на основі фотографій поверхні Місяця, зроблених модулем "Афіна"

Посадковий модуль "Афіна" компанії Intuitive Machines у межах місії IM-2 (минулий модуль називався "Одіссей") має здійснити посадку за 160 км від південного полюса Місяця у високогірній місцевості о 19:32 за Києвом у четвер, 6 березня. За посадкою можна буде спостерігати онлайн за посиланням нижче.

Нагадуємо, що посадковий модуль Blue Ghost ще однієї американської компанії Firefly Aerospace у неділю, 2 березня, здійснив посадку на Місяці і вже розпочав свою дослідницьку діяльність, яка триватиме ще приблизно півтора тижні, як уже писав Фокус .

Посадковий модуль "Афіна" компанії Intuitive Machines Фото: X (Twitter)

Посадковий модуль "Афіна" розрахований на те, що він працюватиме на Місяці протягом приблизно 10 днів, доки на супутнику Землі триває місячний день, і є можливість заряджати батареї за допомогою сонячного світла.

Посадковий модуль "Афіна" зробив фотографію Місяця перед спробою приземлення Фото: X (Twitter)

Обидва посадкові апарати вирушили на Місяць у рамках програми NASA Commercial Lunar Payload Services, яка створена для того, щоб приватні компанії могли доставити на Місяць тестові технології та наукові прилади, необхідні для підтримки програми "Артеміда". У рамках цієї програми 2027 року має відбутися висадка астронавтів на Місяць, а потім подальше освоєння супутника Землі людиною.

Після приземлення на Місяці посадковий модуль "Афіна" розгорне унікальний стрибучий роботизований апарат Grace. Він має проникнути в постійно затінений місячний кратер, куди ніколи не потрапляє світло Сонця. Такого не робив жоден апарат на Місяці.

За допомогою експериментального приладу PRIME-1, який складається з бурової установки TRIDENT і мас-спектрометра, буде проведено пошук водяного льоду під поверхнею Місяця. PRIME-1 витягне зразок із глибини 1 метр, а мас-спектрометр перевірить цей зразок, щоб визначити, чи є там водяний лід.

На борту модуля "Афіна" також перебуває місяцехід MAPP, який призначений для тестування зв'язку 4G на Місяці. За допомогою мережі 4G посадковий модуль буде підтримувати зв'язок з місяцеходом і стрибучим роботом.

Як уже писав Фокус, знаменитий парад планет закінчиться рідкісною зустріччю Венери і Меркурія. Дві внутрішні планети Сонячної системи перебуватимуть близько одна до одної вже за кілька днів, а потім зникнуть з поля зору.

Також Фокус писав про те, що NASA вже перевірило роботу нової системи навігації на Місяці, яка заснована на обміні сигналами із земною системою GPS.