Знаменитий парад планет закінчиться рідкісною зустріччю Венери і Меркурія: коли спостерігати (фото)

Дві внутрішні планети Сонячної системи перебуватимуть близько одна до одної вже за кілька днів, а потім зникнуть з поля зору.

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У ніч із п'ятниці, 28 лютого на суботу, 1 березня, можна було спостерігати рідкісну подію — парад семи планет Сонячної системи. Цей парад планет закінчиться тільки після рідкісної зустрічі Венери і Меркурія, двох найближчих планет до Сонця, у вечірньому небі в понеділок, 10 березня, пише Live Science.

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Під час унікального параду планет можна було спостерігати, як сім світів Сонячної системи на одній лінії у вигляді дуги вишикувалися в нічному небі, але ще одна подія, яка називається планетарним з'єднанням, поставить остаточну крапку в цьому унікальному явищі.

У ніч із п'ятниці, 28 лютого на суботу, 1 березня, можна було спостерігати рідкісну подію — парад семи планет Сонячної системи Фото: space.com

Приблизно через пів години після заходу Сонця, 10 березня, низько над обрієм на заході можна буде побачити з'єднання Меркурія і Венери. Близька зустріч цих двох світів відбувається рідко, і незабаром після з'єднання вони зникнуть з поля зору до квітня.

Коли дві планети з'являються в небі близько одна до одної, це називається з'єднанням, на відміну від так званого параду планет, де поруч видно одразу кілька світів. Якщо небо буде чистим і темним, то спостерігати за двома планетами, що відбивають сонячне світло, можна буде протягом приблизно 45 хвилин.

З'єднання Меркурія (вгорі) і Венери, що знаходяться над Місяцем Фото: Wikipedia

Вчені вважають, що з'єднання Меркурія і Венери 10 березня можна побачити неозброєним оком, хоча може знадобитися і бінокль, адже два світи перебуватимуть низько над горизонтом.

З'єднання цих внутрішніх планет Сонячної системи відбувається через небесну механіку. Венера, яка робить повний оберт навколо Сонця за 225 днів, зараз рухається внутрішньою траєкторією навколо Землі і в березні перебуває найближче до нашої планети. Після планетарного з'єднання Венера загубиться в яскравих променях Сонця, адже буде проходити на тлі нашої зірки, і з'явиться знову у вигляді найяскравішої планети тільки у квітні.

Меркурій, який робить повний оберт навколо Сонця за 88 днів, опиниться на найбільшій висоті у вечірньому небі 8 березня. Хоча Меркурій піднімався, поки Венера опускалася нижче до горизонту, незабаром обидві планети зникнуть з поля зору.

Коли Венера і Меркурій перестануть бути видимими, кілька залишків унікального параду планет можна буде спостерігати після заходу Сонця. Неозброєним оком у нічному небі кілька тижнів можна буде побачити тільки Марс і Юпітер, але вони перебуватимуть далеко один від одного.

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