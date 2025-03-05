Задача трьох тіл: телескоп Габбл виявив дивний об'єкт на краю Сонячної системи (фото)

Нове відкриття є підтвердженням однієї з теорій створення об'єктів пояса Койпера.

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Багато десятиліть математикам і фізикам не дає спокою "задача трьох тіл", згідно з якою дуже складно передбачити рух і взаємодію гравітаційно-пов'язаних між собою трьох об'єктів. Але у випадку з відкриттям телескопа Хаббл, схоже, немає жодних проблем. Космічна обсерваторія виявила на краю Сонячної системи в поясі Койпера стабільно пов'язані між собою гравітацією три крижаних об'єкти. Потрійна система, названа 148780 Altjira, є лише другим подібним об'єктом, виявленим у поясі Койпера і астрономи вважають, що їх може бути багато. Нове відкриття є підтвердженням однієї з теорій створення об'єктів пояса Койпера. Дослідження опубліковано в журналі The Planetary Science Journal, пише Phys.

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Пояс Койпера являє собою скупчення крижаних об'єктів, які знаходяться за орбітою Нептуна. Вважається, що ці камені є залишками формування Сонячної системи та існують понад 4,5 млрд років. Астрономи змогли вже точно ідентифікувати понад 3000 великих об'єктів у поясі Койпера, але вважається, що там можуть перебувати сотні тисяч крижаних каменів розміром понад 15 км. Найбільшим відомим об'єктом пояса Койпера є карликова планета Плутон.

На сьогоднішній день були вивчені з близької відстані тільки Плутон і ще один об'єкт у поясі Койпера під назвою Аррокот. Їх вивчив космічний апарат "Нові горизонти" в 2015 і в 2019 році відповідно. Аррокот є контактно-подвійним об'єктом, тобто складається з двох каменів, утримуваних разом гравітацій. Водночас астроном винайшов 40 подвійних об'єктів у поясі Койпера, які розташовані на близькій відстані один від одного й обертаються навколо спільного центру мас.

Учені вважають, що приблизно так виглядає потрійний об'єкт 148780 Altjira Фото: NASA

Тепер же телескоп Габбл виявив другий потрійний об'єкт у поясі Койпера на відстані 4,7 млрд км від Землі, що в 44 рази далі, ніж відстань між Землею і Сонцем. При цьому початкові дані засвідчили, що два крижаних тіла пов'язані гравітацією і перебувають на відстані 7600 км одне від одного. Потім вчені провели новий аналіз даних і з'ясувалося, що один з об'єктів насправді складається з двох частин, тобто схожий на Аррокот. У цьому разі два камені зійшлися в космосі настільки близько, що стикаються одне з одним і утримуються гравітацією разом.

Але це відкриття є підтвердженням однієї з теорій формування пояса Койпера, в якій три невеликих кам'янистих тіла виникли не внаслідок зіткнення, а утворилися як тріо безпосередньо з гравітаційного колапсу матерії в протопланетному диску, що оточує молоде Сонце.

Відомо, що зірки утворюються за допомогою гравітаційного колапсу газових хмар і частково виникають подвійні та навіть потрійні зірки. Тепер учені вважають, що об'єкти в поясі Койпера могли утворитися подібним чином.

Тепер учені мають намір використовувати космічний телескоп Вебб для підтвердження факту виявлення нового потрійного об'єкта в поясі Койпера.

Як уже писав Фокус, уперше в історії прилад NASA на Місяці під'єднався до системи GPS з відстані 360 000 км. NASA переписує навігацію в космосі, адже вперше було встановлено зв'язок між земною системою GPS і місячною навігаційною системою.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили спіральну структуру в поясі Койпера, що складається з комет, і вона нагадує нашу галактику в зменшеному вигляді.