На межі Сонячної системи виявлено Чумацький Шлях у мініатюрі: що це (фото)

Астрономи з'ясували, що у внутрішній частині хмари Оорта існує довгоживуча спіральна структура.

Related video

Найвідомішим прикладом спіральної структури є наша галактика Чумацький Шлях. Тепер же вчені за допомогою суперкомп'ютера NASA виявили ще одну спіральну структуру на кордоні Сонячної системи. Вона складається з мільярдів комет і знаходиться всередині оболонки з крижаних об'єктів під назвою хмара Оорта, що оточує нашу планетну систему. Ця оболонка має ширину, яка майже в 100 000 разів перевищує відстань між Землею і Сонцем (вона становить 150 млн км), але астрономи досі точно не знали, яку вона має структуру. Нові дані дають деякі підказки. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Як показала симуляція, заснована на наявних даних, створена на суперкомп'ютері NASA, деякі комети у внутрішній частині хмари Оорта створюють довгоживучу спіральну структуру. Вона знаходиться на відстані між 1000 і 10 000 астрономічних одиниць від нас (одна астрономічна одиниця — 150 млн км). Астрономи з'ясували, що ця спіральна структура має довжину приблизно 15 000 астрономічних одиниць і проходить перпендикулярно або під кутом 90 градусів до площини Чумацького Шляху. Астрономи вважають, що ця спіральна структура складається з мільярдів комет. При цьому вчені з'ясували, що структура не є тимчасовою, а існує дуже давно і її можна виявити, хоча це зробити дуже складно.

На схемі показано розташування різних об'єктів Сонячної системи в міру віддаленості від Сонця. За геліосферою розташована хмара Оорта Фото: NASA

Хмара Оорта являє собою сферичну оболонку Сонячної системи і вважається її зовнішнім кордоном. Хмара Оорта, яка складається з величезної кількості комет і крижаних транснептунових об'єктів, розташована далеко за межами орбіти планети Нептун, розташованої за 4,5 млрд км від Сонця. Вважається, що багато комет прилітають у внутрішню частину Сонячної системи саме з хмари Оорта. Теоретично транснептунові об'єкти складаються з матеріалу, який існував, коли формувалися планети Сонячної системи приблизно 4,5 млрд років тому.

На схемі показано хмару Оорта і Сонячну систему, яка знаходиться всередині Фото: space.com

Астрономи кажуть, що поки що неможливо безпосередньо побачити спіральну структуру в хмарі Оорта, адже комети, які її утворюють, перебувають так далеко, що відбивають занадто мало сонячного світла. До того ж вони відносно маленькі.

Якби Земля перебувала на ближньому краю хмари Оорта на відстані 1000 астрономічних одиниць від нас, її можна було б побачити в дуже великий телескоп. Але комети набагато менші за нашу планету, а тому їх неможливо побачити на такій відстані. Але астрономи сподіваються, що спіральну структуру можна буде побачити за допомогою потужної Обсерваторії імені Віри Рубін, яка має розпочати роботу наприкінці цього року.

Як уже писав Фокус, приватний місячний модуль компанії, яка спробує вдруге увійти в історію, надіслав знімки Землі з космосу. Посадковий модуль Athena компанії Intuitive Machines поки що успішно прямує до Місяця, щоб здійснити м'яку посадку.

Ще один приватний посадковий модуль Blue Ghost зробив фотографії зворотного боку Місяця під час підготовки до посадки на його поверхню найближчими днями, як уже писав Фокус .