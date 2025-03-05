Задача трех тел: телескоп Хаббл обнаружил странный объект на краю Солнечной системы (фото)

Новое открытие является подтверждением одной из теорий создания объектов пояса Койпера.

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Многие десятилетия математикам и физикам не дает покоя "задача трех тел", согласно которой очень сложно предсказать движение и взаимодействие гравитационно-связанных между собой трех объектов. Но в случае с открытием телескопа Хаббл, похоже нет никаких проблем. Космическая обсерватория обнаружила на краю Солнечной системы в поясе Койпера стабильно связанные между собой гравитацией три ледяных объекта. Тройная система, названная 148780 Altjira, является лишь вторым подобным объектом, обнаруженным в поясе Койпера и астрономы считают, что их может быть много. Новое открытие является подтверждением одной из теорий создания объектов пояса Койпера. Исследование опубликовано в журнале The Planetary Science Journal, пишет Phys.

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Пояс Койпера представляет собой скопление ледяных объектов, которые находятся за орбитой Нептуна. Считается, что эти камни являются остатками формирования Солнечной системы и существуют более 4,5 млрд лет. Астрономы смогли уже точно идентифицировать более 3000 крупных объектов в поясе Койпера, но считается, что там могут находиться сотни тысяч ледяных камней размером более 15 км. Самым большим известным объектом пояса Койпера является карликовая планета Плутон.

На сегодняшний день были изучены с близкого расстояния только Плутон и еще один объект в поясе Койпера под названием Аррокот. Их изучил космический аппарат "Новые горизонты" в 2015 и в 2019 году соответственно. Аррокот является контактно-двойным объектом, то есть состоит из двух камней, удерживаемых вместе гравитаций. В то же время астроном извезстны 40 двойных объектов в поясе Койпера, которые находятся на близком расстоянии друг от друга и вращаются вокруг общего центра масс.

Ученые считают, что примерно так выглядит тройной объект 148780 Altjira Фото: NASA

Теперь же телескоп Хаббл обнаружил второй тройной объект в поясе Койпера на расстоянии 4,7 млрд км от Земли, что в 44 раза дальше, чем расстояние между Землей и Солнцем. При этом изначальные данные показали, что два ледяных тела связаны гравитацией и находятся на расстоянии 7600 км друг от друга. Затем ученые провели новый анализ данных и выяснилось, что один из объектов на самом деле состоит из двух частей, то есть похож на Аррокот. В данном случае два камня сошлись в космосе настолько близко, что соприкасаются друг с другом и удерживаются гравитацией вместе.

Но вое открытие является подтверждением одной из теорий формирования пояса Койпера, в которой три небольших каменистых тела возникли не в результате столкновения, а образовались как трио непосредственно из гравитационного коллапса материи в протопланетном диске, окружающем молодое Солнце.

Известно, что звезды образуются с помощью гравитационного коллапса газовых облаков и част возникают двойные и даже тройные звезды. Теперь ученые считают, что объекты в поясе Койпера могли образоваться подобным образом.

Теперь ученые намерены использовать космический телескоп Уэбб для подтверждения факта обнаружения нового тройного объекта в поясе Койпера.

Как уже писал Фокус, впервые в истории прибор NASA на Луне подключился к системе GPS c расстояния 360 000 км. NASA переписывает навигацию в космосе, ведь впервые была установлена связь между земной системой GPS и лунной навигационной системой.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили спиральную структуру в поясе Койпера, состоящую из комет, и она напоминает нашу галактику в уменьшенном виде.