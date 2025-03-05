Знаменитый парад планет закончится редкой встречей Венеры и Меркурия: когда наблюдать (фото)

Две внутренние планеты Солнечной системы будут находиться близко друг к другу уже через несколько дней, а затем исчезнут из вида.

Related video

В ночь с пятницы, 28 февраля на субботу, 1 марта, можно было наблюдать редкое событие – парад семи планет Солнечной системы. Этот парад планет закончится только после редкой встречи Венеры и Меркурия, двух самых близких планет к Солнцу, в вечернем небе в понедельник, 10 марта, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Во время уникального парада планет можно было наблюдать, как семь миров Солнечной системы на одной линии в виде дуги выстроились в ночном небе, но еще одно событие, которое называется планетарным соединением, поставит окончательную точку в этом уникальном явлении.

В ночь с пятницы, 28 февраля на субботу, 1 марта, можно было наблюдать редкое событие – парад семи планет Солнечной системы Фото: space.com

Примерно через полчаса после заката Солнца, 10 марта, низко над горизонтом на западе можно будет увидеть соединение Меркурия и Венеры. Близкая встреча этих двух миров происходит редко, и вскоре после соединения они исчезнут из вида до апреля.

Когда две планеты появляются в небе близко друг к другу, это называется соединением, в отличие от так называемого парада планет, где рядом видны сразу несколько миров. Если небо будет чистым и темным, то наблюдать за двумя отражающими солнечный свет планетами можно будет в течение примерно 45 минут.

Соединение Меркурия (вверху) и Венеры, находящихся над Луной Фото: Wikipedia

Ученые считают, что соединение Меркурия и Венеры 10 марта можно увидеть невооруженным глазом, хотя может понадобиться и бинокль, ведь два мира будут находиться низко над горизонтом.

Соединение этих внутренних планет Солнечной системы происходит из-за небесной механики. Венера, которая совершает полный оборот вокруг Солнца за 225 дней, сейчас движется по внутренней траектории вокруг Земли и в марте находится ближе всего к нашей планете. После планетарного соединения Венера затеряется в ярких лучах Солнца, ведь будет проходить на фоне нашей звезды и появится снова в виде самой яркой планеты только в апреле.

Меркурий, который совершает полный оборот вокруг Солнца за 88 дней, окажется на наибольшей высоте в вечернем небе 8 марта. Хотя Меркурий поднимался, пока Венера опускалась ниже к горизонту, вскоре обе планеты исчезнут из вида.

Когда Венера и Меркурий перестанут быть видны, несколько остатков уникального парада планет можно будет наблюдать после захода Солнца. Невооруженным глазом в ночном небе несколько недель можно будет увидеть только Марс и Юпитер, но они будут находиться далеко друг от друга.

Как уже писал Фокус, телескоп Хаббл обнаружил странный тройной объект на краю Солнечной системы. Это открытие является подтверждением одной из теорий создания объектов в поясе Койпера.

Также Фокус писал о том, что химики впервые создали вещество, состоящее из углерода и бора, соединенных тройной связью. Это достижение поможет улучшить технологии химического синтеза.