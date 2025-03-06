Орбитальный аппарат NASA сделал снимок вошедшего в историю частного модуля на Луне (фото)

Посадочный модуль Blue Ghost виден на снимке, сделанном с лунной орбиты, не совсем так, как можно было его представить.

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Космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, который вращается вокруг Луны и делает снимки ее поверхности, запечатлел посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace на поверхности спутника Земли, что стало потрясающим примером возможностей наблюдения орбитального аппарата, пишет Gizmodo.

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Любые посадочные модули на Луне сложно сфотографировать с лунной орбиты, тем не менее аппарату NASA это удалось сделать. Как уже писал Фокус, посадочный аппарат Blue Ghost приземлился на Луне в воскресенье, 2 марта, завершив 45-дневное путешествие к спутнику Земли.

Посадочный модуль приземлился в Море Кризисов. Лунные моря представляют собой равнины, залитые миллиарды лет назад лавой, и они образовались в результате падения астероидов.

Так выглядит посадочный модуль Blue Ghost Фото: Firefly Aerospace

Космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter сделал фотографию лунной поверхности, усеянной небольшими возвышенностями и кратерами, и на ней также виден посадочный модуль самого Blue Ghost. Фотография была сделана с высоты 175 км над поверхностью Луны с помощью специализированных камер орбитального зонда NASA.

Если вы ожидали увидеть фотографию Blue Ghost в высоком разрешении, вас может ждать разочарование. Снимок был сделан с лунной орбиты, поэтому трудно заметить маленький посадочный модуль. На самом деле он выглядит как это белое пятно, отбрасывающее тень в выделенном квадратом участке фотографии.

Снимок был сделан с лунной орбиты, поэтому трудно заметить маленький посадочный модуль. На самом деле он выглядит как это белое пятно, отбрасывающее тень в выделенном квадратом участке фотографии Фото: NASA

Компания Firefly Aerospace после успешной посадки Blue Ghost вошла в историю, как вторая частная фирма в мире, которая смогла приземлить посадочный модуль на поверхность Луны. Впервые это сделала компания Intuitive Machines в 2024 году.

Как уже писал Фокус, в четверг, 6 марта, на Луне должен приземлиться второй посадочный модуль Intuitive Machines, который имеет на борту новые технологии, необходимые для дальнейшего освоения спутника Земли. Например, там находится особенный прыгающий робот, который впервые в истории должен заглянуть внутрь кратера, куда никогда не попадает солнечный свет.

Что касается модуля Blue Ghost, то он уже развернул десять научных приборов и экспериментальных технологий NASA на Луне, которые начали собирать важные данные. Как уже писал Фокус, один из приборов NASA уже продемонстрировал работоспособность новой системы лунной навигации.

Также модуль начал собирать образцы лунной почвы и делать снимки окружающей местности. Посадочный модуль с помощью инструментов NASA будет исследовать Луну еще примерно полторы недели пока не закончится лунный день.

Еще Фокус писал о том, что в начале июня на Луне попытается совершить посадку японский частный модуль Resilience, который в настоящее время еще готовится выйти на орбиту вокруг Луны.