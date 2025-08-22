"Шахеды", доллары и Пекин: как Китай тайно помогает производить российские БПЛА (фото)

Полномасштабная война Российской Федерации против Украины показала, что беспилотные системы стали одним из ключевых инструментов ведения современной войны. По данным журналистских расследований, именно Китай сегодня играет ключевую роль в обеспечении российского военно-промышленного комплекса комплектующими и технологиями, необходимыми для массового производства дронов.

После того как Иран передал России чертежи, программное обеспечение и технологии производства беспилотников Shahed-136, Россия построила крупномасштабную логистическую сеть для собственного производства ударных БПЛА. При этом в процесс активно включились китайские компании, так как с началом производства в РФ доля китайских комплектующих резко возросла. По крайней мере 41 компонент имеет китайское происхождение. Об этом подробно говорится в журналистском расследовании Frontelligence Insight от 21 августа.

Авторы материала определили, что китайские компании поставляют России электронику двойного назначения: микросхемы, платы, камеры высокого разрешения, системы спутниковой навигации.

К примеру, в образцах российских дронов, сбитых на фронте — от "Орланов" до "Ланцетов" и FPV-дронов — регулярно выявляются китайские компоненты.

Отдельные партии включают двигатели для БПЛА и композитные материалы для корпусов. А схема поставок построена через цепочку посредников, включая компании в странах Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, что позволяет обходить западные санкции. Оттуда электроника и механика "растворяются" в серых потоках экспорта и в конечном счете оказываются у российских военных подрядчиков.

Одним из самых узких мест в производстве БПЛА были двигатели и электроника, без которых крупномасштабное производство "Шахедов" было бы невозможно. Для решения этой проблемы Россия создала несколько ООО и посредников для оптимизации закупок и поставок из Китая в промышленных масштабах.

"Шахеды" РФ — участие китайских компаний

Ключевыми игроками стали несколько китайских компаний:

Beijing Micropilot UAV Control System Ltd – поставляет двигатели MD550 (по сути копии немецкого Limbach L550).

Двигатели MD550 Фото: Фото из открытых источников

Limbach Aircraft Engine Co (Xiamen) – производит авиационные двигатели, в том числе L550e, активно используемые в "Геранях" и "Гарпиях". В 2024 году Redlepus экспортировала товаров на сумму более 5,53 млн долларов, и 100% ее экспорта пришлось только на Россию.

Redlepus / TSK Vector – экспортирует двигатели и электронику для ИЭМЗ "Купол".

Juhang Aviation Technology – с 2022 года поставила России комплектующих на 58,4 млн долларов, включая двигатели и электронику.

Jinhua Hairun Power Technology Company Ltd — с июня по август 2024 года она экспортировала 685 609 деталей двигателей, цилиндров и поршневых комплектов компании Drake LLC, российской компании, связанной с производством БПЛА.

Shandong Xinyilu International Trade Co – поставляет углеродное волокно, аккумуляторы, навигационные антенны. С апреля 2024 года по январь 2025 года компания поставила промышленные товары на сумму 6,4 млн долларов.

Mile Hao Xiang Technology Co – двигатели DLE, обнаруженные в дронах "Гербера".

Двигатель DLE60 Фото: Фото из открытых источников

Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co – алюминиевые детали и компоненты для корпусов. Компания начала поставки в Россию в августе 2024 года. С тех пор сумм контрактов составляет 1,4 млн долларов.

Деталь с маркировкой ECOD на сбитом российском дроне Фото: Открытые источники

Shenzhen Jinduobang Technology – аккумуляторы, чипы и электроника, в том числе с пометкой "для СВО".

Российские посредники

Ключевую роль в цепочке играют компании, зарегистрированные в особой экономической зоне "Алабуга":

ООО "Дрейк" – импорт двигателей, углеволокна и комплектующих для дронов семейства Shahed.

ООО "Морган" – поставки электроники, аккумуляторов и навигационных систем для дронов.

ООО "Соллерс Алабуга" и "Алабуга Машинери" – производство двигательных компонентов и привлечение иностранного оборудования.

ООО "Алабуга-Волокно" – поставки углеродного волокна, в том числе из Китая.

Схема связей китайских компаний с "Алабугой" Фото: Открытые источники

Согласно открытым данным, объем китайских поставок в Россию в 2023–2024 годах вырос в несколько раз. Отмечается, что без этих деталей производство российских дронов сократилось бы на десятки процентов. Китайские комплектующие стали фактически незаменимыми, особенно для оптико-электронных систем, применяемых в разведывательных и ударных БПЛА.

Журналисты пришли к выводу, что китайская помощь России в производстве беспилотников — это не частный эпизод, а системный процесс, напрямую влияющий на ход войны. Усиление российской программы БПЛА означает новые угрозы для Украины и ее союзников, а потому противодействие должно быть комплексным — от санкций до ускоренной модернизации собственных дроновых сил.

Напомним, в марте Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в течение 2024 года Россия увеличила импорт китайского оборудования для нужд оборонной промышленности. Увеличение поставок связан с усилением международных санкций, ограничивающих доступ к западным технологиям.