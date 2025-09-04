Ни один БПЛА не сравнится: на что способен новый дрон SPARTAN с необычным корпусом (фото)

Американская компания Ascent AeroSystems представила на выставке Commercial UAV Expo 2025 тяжелый дрон SPARTAN, который отличатся прочной конструкцией и длительным временем полета.

Дрон SPARTAN создан на базе проверенного БПЛА NX30. Новый аппарат получил ряд усовершенствований, таких как более длинный и быстрый полет, большая дальность полета, а также большая грузоподъемность, сообщает Ascent AeroSystems.

По данным производителя, SPARTAN способен находиться в воздухе более 70 минут, выполняя миссии на расстоянии до 38 км. Грузоподъемность дрона составляет около 7 кг. При необходимости полезную нагрузку можно легко и быстро изменить.

Дрон SPARTAN

БПЛА предназначен для оборонных, общественных, промышленных и сельскохозяйственных целей. Среди возможных военных применений:

наблюдение за границей;

поддержка миссий снабжения;

разведка и захват целей;

ретрансляция связи;

тактическое картографирование поля боя.

Одним из заявленных преимуществ дрона SPARTAN является устойчивость к сложным погодным условиям. Корпус аккумулятора со стандартом защиты IP54 выдерживает дождь, мокрый снег, снег, песок и ветер скоростью более 64 км/ч.

SPARTAN стандартно поставляется с двухдиапазонным радиоприемником Doodle Labs Mesh Rider 2,4 ГГц и доступен в двух базовых конфигурациях. Базовый комплект SPARTAN (включая корпус планера и радиомодуль, 2 аккумулятора, лопасти ротора, зарядное устройство для аккумуляторов, кейс Pelican и систему контроля движения Herelink) имеет рекомендованную розничную цену 24 999 долларов.

"От управления на базе LTE для операций BVLOS до мощного встроенного искусственного интеллекта, обеспечивающего навигацию без GPS, Ascent активно разрабатывает функции следующего поколения, которые откроют новые уровни автономности и успеха миссий. Ни одна другая система, совместимая с NDAA, не сравнится с сочетанием цены и возможностей SPARTAN. Это, несомненно, самая выгодная тяжелая модульная платформа на рынке США", — отметил соучредитель и генеральный директор Ascent AeroSystems Питер Фукс.

Напомним, модульный дрон Spirit от компании Ascent AeroSystem уже получил одобрение Подразделения оборонных инноваций (DIU) Министерства обороны США. Этот беспилотник можно адаптировать практически к любой миссии, меняя полезные нагрузки.

Фокус также сообщал, что израильская компания Robotican выпустила боевую версию своего гибридного дрона Rooster, оснастив его высокоточной боевой частью, предназначенной для боевых действий в замкнутых городских и подземных пространствах.