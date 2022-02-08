Проєкт "Дія.Сity" офіційно запустили в Україні: що чекає на айтішників (відео)

Мінцифри обіцяє IT-фахівцям найпростішу та найгнучкішу систему оподаткування, а також залучення великої кількості інвестицій у стартапи.

Міністерство цифрової трансформації запускає для IT-галузі нову систему під назвою "Дія.Сity". Про це президент Володимир Зеленський розповів під час виступу на Diia Summit 2022, передає Фокус.

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Як стверджує глава держави, проєкт "Дія.Сity" запровадить один із найкращих у світі податкових і правових режимів, який дозволить стартапам і технологічним компаніям стрімко розвиватися. Згідно з розрахунками уряду, завдяки цьому ВВП України зросте від 4% до 10%, а прибутки IT-галузі збільшаться до $16 млрд.

Володимир Зеленський сподівається, що з новим проєктом Україна стане найбільшим технологічним хабом Європи. Для цього до "Дія.Сity" мають приєднатися не лише українські, а й закордонні компанії.

Про запуск нової системи на Diia Summit 2022 також розповів голова Мінцифри Михайло Федоров. За його словами, нововведення зроблять Україну найзручнішою країною світу для ведення бізнесу.

Заступник міністра та керівник проєкту "Дія.Сity" Олександр Борняков у своєму виступі наголосив, що Мінцифри розробило "екосистему", яка умовно ділиться на три сфери:

Люди та IT-освіта (EdTech, учителі, нові механізми, світчери);

Доступ до капіталу (комфорт інвесторів, фонди, акселератор стартапів);

Простір (Дія.Сіті, е-Resident, віртуальні активи, розвиток штучного інтелекту).

"Неформальна освіта дуже важлива для IT, тому ми ініціюємо звільнення компаній, які працюють у сфері освітніх технологій, від сплати ПДВ", — заявив Олександр Борняков.

Окрему увагу приділили світчерам – людям, які змінюють рід діяльності. За словами речника, Мінцифри розробили програму перенавчання громадян, 50% вартості якого держава компенсуватиме для всіх охочих зі спеціального фонду.

Крім того, "Дія.Сity" значно прискорить процес інвестування для бізнесу й отримання капіталу з боку стартапів. Інкубація нових проєктів здійснюватиметься спільно з "Укроборонпромом".

Керівниця проєктного офісу "Дія.Сity" Наталія Денікєєва додала, що проєкт принесе айтішникам найнижчі в Європі податки, інструменти венчурного інвестування, альтернативну форму найму у вигляді гіг-контрактів — це особлива форма залучення фахівців, що поєднує особливості трудового та цивільно-правового договору.

"Зараз наша основна мета, щоб компанії не тільки працювали та створювали продукти в Україні, але ще й розглядали Україну як основну юрисдикцію, а не шукали податкову чи корпоративну "гавань" у інших країнах", — зазначила Денікєєва.

За основу взяли модель економіки, яка поширена в інших країнах. У межах "Дія.City" діятимуть майже такі ж податкові умови, що й для фізичних осіб підприємців (ФОП).

Податки на фонд оплати праці:

Податок на прибуток фізичних осіб – 5%;

Єдиний соціальний внесок – 22% мінімальної зарплати;

Військовий збір – 1,5%.

Корпоративні податки: 9% податку виведений капітал чи 15% прибуток.

"Таланливі українські розробники зможуть успішно реалізувати свої ідеї тут, удома. В Україну заходитимуть світові техногіганти, у країні створюватимуться нові робочі місця, розвиватимуться технології. Одним із перших резидентів "Дія.City" стане міжнародна фінансова технологічна компанія Revolut", — написав написав Михайло Федоров у "Телеграмі".

Раніше президент Володимир Зеленський провів зустріч представниками великих IT-компаній, на якій обговорив проєкт "Дія City". Глава держави пообіцяв IT-сфері підтримку та створення нових робочих місць.