Проект "Дія.Сity" официально запустили в Украине: что ждет айтишников (видео)
Минцифры обещает IT-специалистам самую простую и гибкую систему налогообложения, а также привлечение большого количества инвестиций в стартапы.
Министерство цифровой трансформации запускает для для IT-отрасли новую систему под названием "Дія.Сity". Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время выступления на Diia Summit 2022, передает Фокус.
Как утверждает глава государства, проект "Дія.Сity" внедрит один из лучших в мире налоговых и правовых режимов, который позволит стартапам и технологическим компаниям стремительно развиваться. Согласно расчетам правительства, благодаря этому ВВП Украины вырастет от 4% до 10%, а доходи IT-отрасли увеличатся до $16 млрд.
Владимир Зеленский надеется, что с новым проектом Украина станет самым большим технологическим хабом Европы. Для этого к "Дія.Сity" должны присоединиться не только украинские, но и зарубежные компании.
О запуске новой системы на Diia Summit 2022 также рассказал глава Минцифры Михаил Федоров. По его словам, нововведения сделают Украину самой удобной страной мира для ведения бизнеса.
Заместитель министра и руководитель проекта "Дія.Сity" Александр Борняков в своем выступлении подчеркнул, что Минцифры разработало "экосистему", которая условно делится на три сферы:
- Люди и IT-образование (EdTech, учителя, новые механизмы, свитчеры);
- Доступ к капиталу (комфорт инвесторов, фонды, акселератор стартапов);
- Пространство (Дія.Сity, е-Resident, виртуальные активы, развитие искусственного интеллекта).
"Неформальное образование очень важно для IT, поэтому мы инициируем освобождение компаний, которые работают в сфере образовательных технологий, от уплаты НДС", — заявил Александр Борняков.
Отдельное внимание уделили свитчерам — людям, которые меняют род деятельности. По словам спикера, Минцифры разработали программу переобучения граждан, 50% стоимости которого государство будет компенсировать для всех желающих из специального фонда.
Кроме того, "Дія.Сity" значительно ускорит процесс инвестирования для бизнеса и получение капитала со стороны стартапов. Инкубация новых проектов будет осуществляться совместно с "Укроборонпромом".
Руководитель проектного офиса "Дія.Сity" Наталья Деникеева добавила, что проект принесет айтишникам самые низкие в Европе налоги, инструменты венчурного инвестирования, альтернативную форму найма в виде гиг-контрактов — это особая форма привлечения специалистов, сочетающая особенности трудового и гражданско-правового договора.
"Сейчас наша основная цель, — чтобы компании не только работали и создавали продукты в Украине, но еще и рассматривали Украину как основную юрисдикцию, а не искали налоговую или корпоративную "гавань" в других странах", — отметила Деникеева.
За основу взяли модель экономики, которая широко распространена в других странах. В рамках "Дія.City" будут действовать почти такие же налоговые условия, что и для физических-лиц предпринимателей (ФЛП).
Налоги на фонд оплаты труда:
- Налог на прибыль физических лиц — 5%;
- Единый социальный взнос — 22% минимальной зарплаты;
- Военный сбор — 1,5%.
Корпоративные налоги: 9% налога на выведенный капитал или 15% налога на прибыль.
"Талантливые украинские разработчики смогут успешно реализовать свои идеи здесь, дома. В Украине будут заходить мировые техно-гиганты, в стране будут создаваться новые рабочие места, развиваться технологии. Одним из первых резидентов "Дія.City" станет международная финансовая технологическая компания Revolut", — написал написал Михаил Федоров в Телеграм.
Ранее президент Владимир Зеленский провел встречу представителями крупных IT-компаний, на которой обсудил проект "Дія City". Глава государства пообещал IT-сфере поддержку и создание новых рабочих мест.