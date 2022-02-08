Проект "Дія.Сity" официально запустили в Украине: что ждет айтишников (видео)

Минцифры обещает IT-специалистам самую простую и гибкую систему налогообложения, а также привлечение большого количества инвестиций в стартапы.

Министерство цифровой трансформации запускает для для IT-отрасли новую систему под названием "Дія.Сity". Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время выступления на Diia Summit 2022, передает Фокус.

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Как утверждает глава государства, проект "Дія.Сity" внедрит один из лучших в мире налоговых и правовых режимов, который позволит стартапам и технологическим компаниям стремительно развиваться. Согласно расчетам правительства, благодаря этому ВВП Украины вырастет от 4% до 10%, а доходи IT-отрасли увеличатся до $16 млрд.

Владимир Зеленский надеется, что с новым проектом Украина станет самым большим технологическим хабом Европы. Для этого к "Дія.Сity" должны присоединиться не только украинские, но и зарубежные компании.

О запуске новой системы на Diia Summit 2022 также рассказал глава Минцифры Михаил Федоров. По его словам, нововведения сделают Украину самой удобной страной мира для ведения бизнеса.

Заместитель министра и руководитель проекта "Дія.Сity" Александр Борняков в своем выступлении подчеркнул, что Минцифры разработало "экосистему", которая условно делится на три сферы:

Люди и IT-образование (EdTech, учителя, новые механизмы, свитчеры);

Доступ к капиталу (комфорт инвесторов, фонды, акселератор стартапов);

Пространство (Дія.Сity, е-Resident, виртуальные активы, развитие искусственного интеллекта).

"Неформальное образование очень важно для IT, поэтому мы инициируем освобождение компаний, которые работают в сфере образовательных технологий, от уплаты НДС", — заявил Александр Борняков.

Отдельное внимание уделили свитчерам — людям, которые меняют род деятельности. По словам спикера, Минцифры разработали программу переобучения граждан, 50% стоимости которого государство будет компенсировать для всех желающих из специального фонда.

Кроме того, "Дія.Сity" значительно ускорит процесс инвестирования для бизнеса и получение капитала со стороны стартапов. Инкубация новых проектов будет осуществляться совместно с "Укроборонпромом".

Руководитель проектного офиса "Дія.Сity" Наталья Деникеева добавила, что проект принесет айтишникам самые низкие в Европе налоги, инструменты венчурного инвестирования, альтернативную форму найма в виде гиг-контрактов — это особая форма привлечения специалистов, сочетающая особенности трудового и гражданско-правового договора.

"Сейчас наша основная цель, — чтобы компании не только работали и создавали продукты в Украине, но еще и рассматривали Украину как основную юрисдикцию, а не искали налоговую или корпоративную "гавань" в других странах", — отметила Деникеева.

За основу взяли модель экономики, которая широко распространена в других странах. В рамках "Дія.City" будут действовать почти такие же налоговые условия, что и для физических-лиц предпринимателей (ФЛП).

Налоги на фонд оплаты труда:

Налог на прибыль физических лиц — 5%;

Единый социальный взнос — 22% минимальной зарплаты;

Военный сбор — 1,5%.

Корпоративные налоги: 9% налога на выведенный капитал или 15% налога на прибыль.

"Талантливые украинские разработчики смогут успешно реализовать свои идеи здесь, дома. В Украине будут заходить мировые техно-гиганты, в стране будут создаваться новые рабочие места, развиваться технологии. Одним из первых резидентов "Дія.City" станет международная финансовая технологическая компания Revolut", — написал написал Михаил Федоров в Телеграм.

Ранее президент Владимир Зеленский провел встречу представителями крупных IT-компаний, на которой обсудил проект "Дія City". Глава государства пообещал IT-сфере поддержку и создание новых рабочих мест.