"Войны не будет, ФОПов не тронут", - Зеленский на встрече с айтишниками

Во время встречи с представителями IT-отрасли президент назвал недавние слова Даниила Гетманцева "личными размышлениями".

В пятницу, 4 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу представителями крупных IT-компаний страны. Об этом сообщается на президентском сайте.

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Во время мероприятия обсуждались вопросы, связанные с развитием этой индустрии и запуском специального правового и налогового режима "Дія City", что запланировано на 8 февраля 2022 года.

На встречи, среди прочих, присутствовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Зеленский пообещал IT-индустрии поддержку со стороны государства, т.к. эта отрасль делает Украину современной и создает новые рабочие места.

"Мы очень хотим построить цифровое государство. И нам это удается", – заявил глава государства, которому пришлось отвечать на вопросы представителей IT-индустрии, связанных с налогами и развитием образования.

По некоторым сообщениям, Зеленский призвал IT-компании вступать в "Дія City", что, по его словам, позволит работать в условиях специального налогового и организационного режима IT-отрасли, в качестве альтернативы ФОПам.

Зеленский объяснил, что ФОПы трогать никто не собирается, и что это якобы "личные размышления" Даниила Гетманцева.

Более того, Зеленский заявил, что не будет и войны. "Нет такой вероятности, по его мнению", — сообщили неназванные источники.

По словам одного из представителей IT-индустрии, на встрече присутствовало около 70-80 управляющих и владельцев IT компаний, а само мероприятие прошло в неформальном и, в целом, положительном ключе.

В планах руководства страны сделать Украину магнитом не только для зарубежных IT-компаний, но и зарубежных инженеров: "Мы должны стать страной, куда захотят ехать IT специалисты".

Ранее Фокус сообщал, что в Минцифре отчитались о втором Bug Bounty и назвали "Дію" самым безопасным продуктом. По результатам тестирования, четыре хакера обнаружили потенциальные баги в приложении. Им выплатили вознаграждение общей стоимостью $1 900.