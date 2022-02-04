"Війни не буде, ФОПів не чіпатимуть", — Зеленський на зустрічі з айтішниками

Під час зустрічі із представниками IT-галузі президент назвав недавні слова Данила Гетманцева "особистими роздумами".

У п'ятницю, 4 лютого, президент України Володимир Зеленський провів зустріч представниками великих IT-компаній країни. Про це повідомляється на президентському сайті.

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Під час заходу обговорювалися питання, пов'язані з розвитком цієї індустрії та запуском спеціального правового та податкового режиму "Дія City", що заплановано на 8 лютого 2022 року.

На зустрічі був присутній міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зеленський пообіцяв IT-індустрії підтримку державою, оскільки ця галузь робить Україну сучасною та створює нові робочі місця.

"Ми дуже хочемо побудувати цифрову державу. І нам це вдається", – заявив глава держави, якому довелося відповідати на запитання представників ІТ-індустрії, пов'язаних із податками та розвитком освіти.

За деякими повідомленнями, Зеленський закликав IT-компанії вступати в "Дія City", що, за його словами, дозволить працювати в умовах спеціального податкового й організаційного режиму IT-галузі як альтернативі ФОПам.

Зеленський пояснив, що ФОПів чіпати ніхто не збирається і що це нібито "особисті роздуми" Данила Гетманцева.

Ба більше, Зеленський заявив, що не буде й війни. "Немає такої ймовірності, на його думку", — повідомили неназвані джерела.

За словами одного з представників IT-індустрії, на зустрічі було близько 70-80 керівників і власників IT компаній, а сам захід пройшов у неформальному і, в цілому, позитивному ключі.

У планах керівництва країни зробити Україну магнітом не лише для закордонних IT-компаній, а й закордонних інженерів: "Ми маємо стати країною, куди захочуть їхати IT спеціалісти".

Раніше Фокус повідомляв, що в Мінцифрі прозвітували про друге Bug Bounty і назвали "Дію" найбезпечнішим продуктом. За результатами тестування, чотири хакери виявили потенційні баги в додатку. Їм виплатили винагороду загальною вартістю 1 900 доларів.