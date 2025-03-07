Податкова система в Україні потребує змін, спрощена система надає можливості працевлаштування, а податковий тиск в країні не можна назвати суттєвим, вважає економіст Гліб Вишлінський.

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Зміни до законодавства, внесені минулорічним проєктом №11416-д, передбачають залучення до бюджету додатково 30 млрд грн. Ці податкові зміни були неминучі, і заплановані кошти, ймовірніше, будуть бюджетом отримані. Та важливе питання — якою буде податкова політика в разі ускладнення бюджетної ситуації через дії партнерів, або якою вона буде в разі припинення бойових дій. Про це в інтерв’ю Фокусу розповів виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

Говорячи про проблеми податкової системи, експерт зазначив, що в українському суспільстві недостатньо адекватне сприйняття, ніби в Україні є якийсь надзвичайний податковий тиск,і, адже він, насправді, не є дуже сильним.

"У нас є свої проблеми з адмініструванням податків, але якщо дивитися на ставки податків, то вони взагалі не катастрофічні. По-друге — це загальне сприйняття, яке підживлюється, зокрема, і лідерами думок з бізнесу, про те, що влада марнує купу грошей, і що "цьому уряду нічого не треба більше давати". Звідси поширена думка, що не платити податки — це нормально. Тим часом, якщо ми говоримо про бізнес, то в Україні для малого бізнесу взагалі ситуація ідеальна. У нас проблеми для середнього бізнесу", — каже експерт.

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На його думку, зараз в Україні податкова система заточена під мікробізнес. Тому що в країні дуже проста і водночас фактично субсидована і пільгова з точки зору податків система для мікробізнесу.

"Малий бізнес може реєструватись на третій групі платників єдиного податку — це 5% від доходів, може отримувати кеш від клієнтів, який не показувати у звітності, відповідно, і податки з цих доходів не сплачувати. Сама по собі ставка 5% вже є пільговою. Тобто вона не пільгова лише для виробників , де великі обсяги вхідного ПДВ, і бути платником ПДВ вигідніше. Далі — є ЄСВ та ПДФО на зарплати працівників. Але мікробізнес може або не оформлювати людей офіційно, або платити мінімалку, таким чином ще більше створюючи для себе комфортне пільгове податкове поле", — зазначив Гліб Вишлінський.

Експерт каже, що найбільші проблеми виникають у того бізнесу, який прагне масштабуватись та працювати водночас "в білу" Фото: Анна Кудрик (колаж)

За його словами, коли певний бізнес починає масштабуватись, відходячи від практики ФОП, у нього з’являється адміністративне навантаження і всі ризики, пов'язані з чесним веденням бізнесу на загальній системі оподаткування з ПДВ і податком на прибуток. "Це той момент, який дуже багато хто не переростає: власники вирішують, що краще залишитись ФОП на спрощенці, ніж зв’язуватись з усіма складнощами росту і масштабування. Це основна проблема податкової політики: все, що стосується адміністрування і тих питань, де є дискреція податкових органів, загрожує негативними наслідками", — зауважив економіст.

Він також вважає, що спрощена система надає можливості працевлаштування, але сьогодні в Україні немає проблеми безробіття.

"Я дивився дослідження Інституту демографії, де йдеться про умови життя і економічну активність. І там 2023 рік порівнюють з довоєнним 2021 роком. Є дані про працевлаштування осіб в економічно активному віці, і от безробіття у нас впало з 10% в 2021 році до 6% в 2023-му. Тобто враховуючи, що у нас вибуло 2 млн працівників, які є біженці, плюс тисячі тих, хто загинули чи стали непрацездатними внаслідок війни, у нас немає проблеми з безробіттям", — зауважив він.

Раніше Фокус повідомив, що в січні 2025 року діяльність припинило 59,5 тисячі фізичних осіб-підприємців. Ця цифра майже втричі перевищує показник грудня 2024 року.