Налоговая система в Украине нуждается в изменениях, упрощенная система предоставляет возможности трудоустройства, а налоговое давление в стране нельзя назвать существенным, считает экономист Глеб Вышлинский.

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Изменения в законодательство, внесенные прошлогодним проектом №11416-д, предусматривают привлечение в бюджет дополнительно 30 млрд грн. Эти налоговые изменения были неизбежны, и запланированные средства, скорее всего, будут бюджетом получены. Но важный вопрос — какой будет налоговая политика в случае осложнения бюджетной ситуации из-за действий партнеров, или какой она будет в случае прекращения боевых действий. Об этом в интервью Фокусу рассказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Говоря о проблемах налоговой системы, эксперт отметил, что в украинском обществе недостаточно адекватное восприятие, будто в Украине есть какое-то чрезвычайное налоговое давление, и, ведь оно, на самом деле, не является очень сильным.

"У нас есть свои проблемы с администрированием налогов, но если смотреть на ставки налогов, то они вообще не катастрофические. Во-вторых — это общее восприятие, которое подпитывается, в том числе и лидерами мнений из бизнеса, о том, что власть тратит кучу денег, и что "этому правительству ничего не надо больше давать". Отсюда распространенное мнение, что не платить налоги — это нормально. Между тем, если мы говорим о бизнесе, то в Украине для малого бизнеса вообще ситуация идеальная. У нас проблемы для среднего бизнеса", — говорит эксперт.

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По его мнению, сейчас в Украине налоговая система заточена под микробизнес. Потому что в стране очень простая и при этом фактически субсидированная и льготная с точки зрения налогов система для микробизнеса.

"Малый бизнес может регистрироваться на третьей группе плательщиков единого налога — это 5% от доходов, может получать кэш от клиентов, который не показывать в отчетности, соответственно, и налоги с этих доходов не платить. Сама по себе ставка 5% уже является льготной. То есть она не льготная только для производителей, где большие объемы входного НДС, и быть плательщиком НДС выгоднее. Далее — есть ЕСВ и НДФЛ на зарплаты работников. Но микробизнес может или не оформлять людей официально, или платить минималку, таким образом еще больше создавая для себя комфортное льготное налоговое поле", — отметил Глеб Вышлинский.

Эксперт говорит, что наибольшие проблемы возникают у того бизнеса, который стремится масштабироваться и работать при этом "в белую" Фото: Анна Кудрик (коллаж)

По его словам, когда определенный бизнес начинает масштабироваться, отходя от практики ФЛП, у него появляется административная нагрузка и все риски, связанные с честным ведением бизнеса на общей системе налогообложения с НДС и налогом на прибыль. "Это тот момент, который очень многие не перерастают: владельцы решают, что лучше остаться ФЛП на упрощенке, чем связываться со всеми сложностями роста и масштабирования. Это основная проблема налоговой политики: все, что касается администрирования и тех вопросов, где есть дискреция налоговых органов, грозит негативными последствиями", — отметил экономист.

Он также считает, что упрощенная система предоставляет возможности трудоустройства, но сегодня в Украине нет проблемы безработицы.

"Я смотрел исследование Института демографии, где речь идет об условиях жизни и экономической активности. И там 2023 год сравнивают с довоенным 2021 годом. Есть данные о трудоустройстве лиц в экономически активном возрасте, и вот безработица у нас упала с 10% в 2021 году до 6% в 2023-м. То есть учитывая, что у нас выбыло 2 млн работников, которые являются беженцами, плюс тысячи тех, кто погибли или стали нетрудоспособными в результате войны, у нас нет проблемы с безработицей", — отметил он.

Ранее Фокус сообщил, что в январе 2025 года деятельность прекратило 59,5 тысячи физических лиц-предпринимателей. Эта цифра почти втрое превышает показатель декабря 2024 года.