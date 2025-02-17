Большинство из них — женщины: в январе 2025 года закрылось втрое больше ФЛП, чем в декабре

Аналитики отметили, что в январе 2025 года был самый большой разрыв между открытиями и закрытиями ФОПов за последний год — чистый отток составил 38 тыс. предпринимателей.

Related video

В январе 2025 года деятельность прекратило 59,5 тысячи физических лиц-предпринимателей. Эта цифра почти втрое превышает показатель декабря 2024 года, когда количество закрытий составило 22 тысячи. Об этом говорится в анализе YouControl.Market.

Фото: YouControl

Основной причиной такого всплеска стало временное приостановление работы Единого государственного реестра с 19 января 2024 до 08 января 2025. Среди общего количества 53% (31,5 тыс.) ФОПов закрыли женщины, еще 47% (27,9 тыс.) — мужчины. Также отмечается, что больше всего закрытий зафиксировано в Днепропетровской (5,1 тыс.), Одесской (4,5 тыс.), Львовской (3,8 тыс.) и Киевской (3,7 тыс.) областях.

Аналитики добавили, что тем временем в январе было зарегистрировано 21,4 тыс. новых ФЛП — это самый большой разрыв между открытиями и закрытиями за последний год. Чистый отток составил 38 тыс. предпринимателей.

В материале отмечается, что количество зарегистрированных в январе 2025 года ФЛП на 15% меньше, чем в январе 2024 года. Так, 61% (13,1 тыс.) ФЛП, зарегистрированных в январе 2025 года, принадлежит женщинам, тогда как 39% (8,3 тыс.) — мужчинам. Наибольшее количество ФЛП зарегистрировано в Киеве (3,2 тыс.), Днепропетровской (2,0 тыс.), Львовской (1,6 тыс.), Киевской (1,6 тыс.), Харьковской и Одесской (1,5 тыс.) областях.

Традиционно наиболее популярными сферами деятельности среди новозарегистрированных и прекращенных ФЛП остаются розничная торговля, ІТ и другие услуги. В частности, топ пять секторов с наибольшим количеством регистраций выглядит так:

сектор розничной торговли — 24,1% от всех зарегистрированных ФЛП в стране (5,2 тыс. ФЛП);

информационные технологии — 15,7% (3,4 тыс. ФОПов);

другие услуги — 10,9% (2,3 тыс. ФОПов);

транспорт и логистика — 6,5% (1,4 тыс. ФОПов);

оптовая торговля — 5,3% (1,1 тыс. ФЛП).

Напомним, что в начале декабря 2024 года были введены новые правила налогообложения, касающиеся, в частности, физических лиц-предпринимателей. Одним из ключевых изменений стало обязательство уплаты военного сбора, независимо от группы или системы налогообложения.

В начале февраля стало известно, что Минфин утвердил новую форму налогового расчета по НДФЛ и ЕСВ, а также обновил правила его заполнения и подачи. Теперь предприниматели будут сдавать отчетность до 20 числа каждого месяца вместо ежеквартальной подачи.