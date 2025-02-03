В Украине изменили форму и сроки подачи налоговой отчетности для ФЛП и юрлиц: детали

Новая форма отчета меняет его структуру и отныне будет включать основной расчет и несколько приложений.

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Минфин утвердил новую форму налогового расчета по НДФЛ и ЕСВ, а также обновил правила его заполнения и подачи. Теперь предприниматели будут сдавать отчетность до 20 числа каждого месяца вместо ежеквартальной подачи. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Изменения касаются всех налоговых агентов, включая юридические лица и ФЛП, которые выплачивают доходы физическим лицам. Эти изменения соответствуют принятому осенью 2024 года закону о налоговых изменениях, который, среди прочего, предусматривал изменение налогового периода для представления расчета сумм НДФЛ и ЕСВ с квартального на месячный.

Нововведения коснутся всех налоговых агентов, включая юридические лица и ФЛП, выплачивающих доходы физическим лицам. Эти изменения соответствуют принятому осенью 2024 года закону, который перевел подачу расчетов по НДФЛ и ЕСВ с квартального на ежемесячный формат.

В Минфине отметили, что новая форма отчета меняет его структуру и отныне будет включать основной расчет и несколько приложений: сведения о ЕСВ, сведения о доходах, информация о трудовых отношениях и данные о специальном стаже. Ссылка на соответствующие формы опубликована на сайте ведомства.

В министерстве считают, что введение новой формы объединенной отчетности по НДФЛ и ЕСВ с ежемесячным представлением будет способствовать более эффективному контролю за поступлениями в бюджет и упростит процесс отчетности для налогоплательщиков.

Напомним, в Украине уплата земельного налога является обязательной для большинства граждан, однако некоторые категории, например пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные семьи, могут рассчитывать на льготы.