В Україні змінили форму та строки подання податкової звітності для ФОП і юросіб: деталі

Нова форма звіту змінює його структуру і відтепер включатиме основний розрахунок та кілька додатків.

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Мінфін затвердив нову форму податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ, а також оновив правила його заповнення та подання. Тепер підприємці здаватимуть звітність до 20 числа кожного місяця замість щоквартального подання. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Зміни стосуються всіх податкових агентів, включно з юридичними особами та ФОПами, які виплачують доходи фізичним особам. Ці зміни відповідають ухваленому восени 2024 року закону про податкові зміни, який, серед іншого, передбачав зміну податкового періоду для подання розрахунку сум ПДФО та ЄСВ з квартального на місячний.

Нововведення торкнуться всіх податкових агентів, включно з юридичними особами та ФОПами, які виплачують доходи фізичним особам. Ці зміни відповідають ухваленому восени 2024 року закону, який перевів подання розрахунків із ПДФО та ЄСВ із квартального на щомісячний формат.

У Мінфіні зазначили, що нова форма звіту змінює його структуру і відтепер включатиме основний розрахунок та кілька додатків: відомості про ЄСВ, відомості про доходи, інформація про трудові відносини та дані про спеціальний стаж. Посилання на відповідні форми опубліковано на сайті відомства.

У міністерстві вважають, що запровадження нової форми об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ зі щомісячним поданням сприятиме ефективнішому контролю за надходженнями до бюджету та спростить процес звітування для платників податків.

Нагадаємо, в Україні сплата земельного податку є обов'язковою для більшості громадян, проте деякі категорії, як-от пенсіонери, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї, можуть розраховувати на пільги.