Більшість з них — жінки: в січні 2025 року закрилось втричі більше ФОПів, ніж в грудні

Аналітики наголосили, що в січні 2025 року був найбільший розрив між відкриттями та закриттями ФОПів за останній рік — чистий відтік склав 38 тис. підприємців.

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У січні 2025 року діяльність припинило 59,5 тисячі фізичних осіб-підприємців. Ця цифра майже втричі перевищує показник грудня 2024 року, коли кількість закриттів становила 22 тисяч. Про це йдеться у аналізі YouControl.Market.

Фото: YouControl

Основною причиною такого сплеску стало тимчасове призупинення роботи Єдиного державного реєстру з 19 січня 2024 до 08 січня 2025. Серед загальної кількості 53% (31,5 тис.) ФОПів закрили жінки, ще 47% (27,9 тис.) – чоловіки. Також зазначається, що найбільше закриттів зафіксовано в Дніпропетровській (5,1 тис.), Одеській (4,5 тис.), Львівській (3,8 тис.) та Київській (3,7 тис.) областях.

Аналітики додали, що тим часом у січні було зареєстровано 21,4 тис. нових ФОПів — це найбільший розрив між відкриттями та закриттями за останній рік. Чистий відтік склав 38 тис. підприємців.

В матеріалі зазначається, що кількість зареєстрованих у січні 2025 ФОП на 15% менше, ніж у січні 2024 року. Так, 61% (13,1 тис.) ФОПів, зареєстрованих у січні 2025 року, належить жінкам, тоді як 39% (8,3 тис.) – чоловікам. Найбільшу кількість ФОПів зареєстровано в Києві (3,2 тис.), Дніпропетровській (2,0 тис.), Львівській (1,6 тис.), Київській (1,6 тис.), Харківській та Одеській (1,5 тис.) областях.

Традиційно найбільш популярними сферами діяльності серед новозареєстрованих і припинених ФОПів залишаються роздрібна торгівля, ІТ та інші послуги. Зокрема, топ п'ять секторів із найбільшою кількістю реєстрацій виглядає так:

сектор роздрібної торгівлі — 24,1% від усіх зареєстрованих ФОПів у країні (5,2 тис. ФОПів);

інформаційні технології – 15,7% (3,4 тис. ФОПи);

інші послуги – 10,9% (2,3 тис. ФОПів);

транспорт і логістика – 6,5% (1,4 тис. ФОПів);

оптова торгівля – 5,3% (1,1 тис. ФОП).

Нагадаємо, що на початку грудня 2024 року було запроваджено нові правила оподаткування, що стосуються, зокрема, фізичних осіб-підприємців. Однією з ключових змін стало зобов'язання сплати військового збору, незалежно від групи або системи оподаткування.

На початку лютого стало відомо, що Мінфін затвердив нову форму податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ, а також оновив правила його заповнення та подання. Тепер підприємці здаватимуть звітність до 20 числа кожного місяця замість щоквартального подання.