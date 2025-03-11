В Дії тимчасово не можна буде бронювати працівників від мобілізації: коли та що сталось

Роботодавців закликали подбати про бронювання завчасно або ж доведеться чекати відновлення роботи порталу.

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У вівторок, 11 березня, послуга бронювання працівників через портал Дія не працюватиме через роботи з його удосконалення. Про це йдеться на сайті порталу.

"Послуга бронювання працівників на порталі Дія не працюватиме у вівторок, 11 березня, з 09:00 до 18:00", — зазначено у повідомленні.

Команда "Дії" уточнила, що у цей час вдосконалюватиме взаємодію з Єдиним переліком органів державної влади, підприємств, установ та організацій для посадових осіб державних органів, які ухвалили рішення про критичність підприємств.

"Якщо плануєте забронювати своїх працівників, подайте заяву завчасно або ж зробіть це після відновлення послуги. Стежте за оновленнями", — наголосили на порталі.

Нагадаємо, 9 березня кияни повідомляли в мережі про масові збої у роботі Visa та Mastercard. Люди не могли розрахуватися банківськими картками в магазинах.

Ілон Маск 9 березня заявляв, що ЗСУ не витримають вимкнення Starlink і його супутникова система є "кістяком української армії".