В Дії временно нельзя будет бронировать работников от мобилизации: когда и что произошло

Работодателей призвали позаботиться о бронировании заблаговременно или же придется ждать возобновления работы портала.

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Во вторник, 11 марта, услуга бронирования работников через портал Дія не будет работать из-за работ по его усовершенствованию. Об этом говорится на сайте портала.

"Услуга бронирования работников на портале Дія не будет работать во вторник, 11 марта, с 09:00 до 18:00", — говорится в сообщении.

Команда "Дії" уточнила, что в это время будет совершенствовать взаимодействие с Единым перечнем органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций для должностных лиц государственных органов, которые приняли решение о критичности предприятий.

"Если планируете забронировать своих работников, подайте заявление заблаговременно или сделайте это после восстановления услуги. Следите за обновлениями", — отметили на портале.

Напомним, 9 марта киевляне сообщали в сети о массовых сбоях в работе Visa и Mastercard. Люди не могли рассчитаться банковскими карточками в магазинах.

Илон Маск 9 марта заявлял, что ВСУ не выдержат отключения Starlink и его спутниковая система является "костяком украинской армии".