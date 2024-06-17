Усиление мобилизации: Кабмин предлагает мужчинам платить штрафы через "Дію"

Согласно уточнению правительства, портал "Дія" будет выполнять задачи по уплате штрафов за административные правонарушения через интеграцию информационных систем и программного обеспечения государственных банков и банков, в уставном капитале которых минимум 75% государства.

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Благодаря интеграции информационных систем и программного обеспечения поставщиков платежных услуг — государственных банков и банков, в уставном капитале которых не менее 75% акций принадлежит государству, можно будет оплатить штраф за административные правонарушения. Такие уточняющие изменения Кабмина были внесены через постановление от 13 июня № 693 в Положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг (Портал Дія), утвержденного постановлением КМУ 1137, пишет "Судебно-юридическая газета".

Среди прочего был уточнен подпункт 7 пункта 5 Положения о Портале Дія, который определяет задачи портала.

Таким образом, Портал "Дія" будет выполнять задачи по предоставлению возможности через интеграцию информационных систем и программного обеспечения поставщиков платежных услуг — государственных банков и банков, в уставном капитале которых не менее 75 процентов акций (долей) принадлежит государству, осуществлять уплату административных сборов за предоставление публичных (электронных публичных) услуг, в том числе комплексных электронных публичных услуг, предоставленных в автоматическом режиме, штрафы за административные правонарушения, государственную пошлину, перечислять благотворительные пожертвования

Следует отметить, что редакцией пп.7 п. 5 и до изменений была предусмотрена возможность уплачивать штрафы за админправонарушения через Портал "Дія". В то же время там не предусматривались нормы об интеграции систем и ПО поставщиков платежных услуг и осуществления "других платежей на счета в банках".

Напомним, что в конце 2023 года в ГП "Дія" сообщили, что украинцы могут получить электронное постановление суда по делу об административном нарушении и оплатить штраф в "Дії", даже не выходя из дома. "Это сэкономит время и поможет быстрее закрыть дело без лишней бюрократии. К админнарушениям относятся мелкое хулиганство, несвоевременная уплата налогов, нарушение общественного порядка, правил дорожного движения или правил торговли. За них предусмотрена административная ответственность, в частности, штраф. Теперь его можно оплатить в несколько кликов в "Дії" без необходимости идти в суд и стоять в очередях.

7 июня представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство дало разрешение на дистанционную постановку на воинский учет лиц, постоянно проживающих за рубежом.

Также известно, что не позднее 17 июня у военнообязанных граждан Украины, которые сейчас находятся за границей, есть только 4 дня, чтобы стать на воинский учет.