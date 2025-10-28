Українські ударні НРК пройшли краш-тест: на смузі перешкод "вижив" кожен п'ятий (фото)

У Львівській області 23-24 жовтня відбувся публічний краш-тест ударних наземних роботизованих комплексів (НРК), організований Snake Island Institute спільно з підрозділами 3-ї ОШБр і компанією Ab3Tech. Мета — перевірити реальну боєздатність українських роботів в умовах, максимально наближених до фронтових.

Видання "Оборонка" опублікувало репортаж про перші публічні випробування українських НРК, на адресу яких часто лунає критика. І хоча ринок наземних безпілотників ще "сирий", у цих систем є перспективи — про це свідчить бойовий епізод, коли влітку піхотний батальйон зумів узяти позицію супротивника виключно за допомогою НРК.

Подробиці краш-тесту

Організатори навмисно заборонили розробникам оглядати смугу перешкод заздалегідь і керували машинами з бліндажа за відеопотоком з камер роботів і квадрокоптерів, що спостерігають.

Траса завдовжки близько 5 км включала чергування типів ґрунтів (чорнозем, пісок, болото, щебінь), рови, повалені стовбури дерев і ділянки з вузькими проходами — все як у реальній "сірій зоні", де діють ворожі пастки та FPV-дрони. За регламентом техніка мала доїхати до вогневого рубежу і відкрити вогонь по мішенях з дистанції 30-50 м.

У краш-тесті брали участь 13 НРК від вітчизняних розробників: DevDroid, FRDM, UGV Robotics, TEMERLAND, Rovertech, "Танкове бюро", Ark Robotics та ін. Відзначено були й різні шасі (гусеничні, колісні), а також інтеграції — наприклад, система управління Droidbox (DevDroid), що дає змогу поєднувати радіо-, цифровий, мобільний і супутниковий зв'язок, та модуль Wolly з елементами ШІ для автономного захоплення і супроводу цілей. Водночас деякі лідери ринку, наприклад, "Терміт", "Рись", Ratel, на заході були відсутні.

У репортажі зазначається, що більшість учасників зіткнулися з проблемами, характерними для бойового використання: відрив гусениць, відрив турелей, втрата зв'язку під час поворотів/в'їзду в рови, пробуксування тощо. Кілька машин застрягли вже на перших ділянках, деякі "роззулися" — гусениці зіскочили і машина втратила рухливість. Один з апаратів врізався в дерево і втратив стрічку з боєприпасами, інший з оптоволоконним управлінням застряг у гілках дерев, третій натрапив на "залізних колег" попереду і не зміг їхати далі.

У підсумку, за словами організаторів і військових, рівень проходження траси оцінювався учасниками як 10-20% реальних шансів на успішне проходження без доопрацювань. Окрему увагу було приділено вогневим завданням, коли НРК повинні були вести стрільбу по цілях. Тут комплекси показали задовільний результат — один з апаратів влучив у ціль п'ять разів із шести.

Загалом краш-тест показав, що українські НРК потребують серйозного доопрацювання. Тільки 5 роботів із 13 пройшли смугу перешкод і успішно відстрілялися. Ще один проїхав шлях, але чомусь не зміг вистрілити. Двоє учасників проїхали лише 5% шляху, двоє — 20%, ще кілька — зупинилися на половині дистанції.

"Деякі з виробників не приховують, що працюють, щоб заробити кошти, а є такі, що працюють виключно на фронт. У половини з тих, хто не пройшов, незначні проблеми, які вони можуть виправити протягом місяця-двох", — наголосив командир роти ударних НРК з позивним "Макар".

Раніше повідомлялося, у Росії переробляють комерційні всюдиходи на дистанційно керовані машини, щоб знизити уразливість особового складу і зберегти логістику та зв'язок на передовій. Йдеться про платформу на базі китайського Desertcross 1000-3, пристосовану для прокладання оптоволоконних кабелів.