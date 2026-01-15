Угроза всей стране: чем опасен новый дрон-камикадзе РФ "Герань-5" и можно ли с ним бороться

"Герань-5" — это очередная попытка реализации бюджетной крылатой ракеты. Мы уже видели ранее подобные решения типа "Бандероль", "Гром" и УМПБ-5Р.

Почему появилась "Герань-5" и чем россиян не устраивает реактивный шахед "Герань-3"?

Основная причина — поиск решения против современных антишахедных решений Украины. Зенитные дроны, вертолеты, спортивные самолеты — все эти средства эффективны до определенной скорости цели.

Изначально Россия сделала ставку на реактивные "шахеды", но в ходе испытаний и боевого применения выяснилось, что по аэродинамическим особенностям корпуса "шахеда" и расходу топлива его крейсерская скорость для полетов на дальние расстояния с боевой частью весом 50 кг не должна превышать 290–330 км/ч. Эта скорость оказалась "по зубам" нашим зенитным дронам.

"Герань-5" уже больше похожа формой на ракету и способна нести боевую часть весом 90 кг на 1000 километров, а классический заряд "шахеда" (50 килограммов) на 1500 километров. Это фактически вся территория страны.

Ну и конечно, скорость "Герани-5" уже 500–600 километров, что недосягаемо как для вертолетов, так и для существующих моделей зенитных дронов. МОГ, конечно, здесь тоже бессильны.

Также очень важным пунктом является возможность сброса "Герани-5" с реактивного самолета-носителя. Это увеличивает дальность полета, скорость полета (особенно в прифронтовой зоне) и дает возможности маневра (запуск из любой точки, а не из известных нам локаций).

Высота полета "Герани-5" (до 6 километров) тоже значительно меняет ее возможности.

Я точно знаю о наличии у "Герани-5" систем спутниковой навигации и уверен, что у "Герани-5" есть также активный высотомер, как у УМПБ-5Р. А вот что еще есть в этой ракете, мы узнаем только после ее изучения.

Является ли "Герань-5" угрозой для нас, зависит от двух пунктов:

развитие зенитных дронов и динамика падения эффективности обычных "шахедов";

цена производства "Герани-5" по сравнению с ее эффективностью.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

