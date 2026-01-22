Вернуть тепло в квартиру: 2 способа обогреть жилье, когда нет ни отопления, ни электричества
Существует только два способа обогреть жилье, когда нет отопления и электричества, напоминает военнослужащий, эксперт по радиосвязи Сергей Бескрестнов (позывной "Флеш"). Он описывает эти способы, но обращает внимание на то, что оба требуют соблюдения строжайших мер безопасности.
Вопрос от многих знакомых. Чем греться в квартирах без отопления, если нет и электричества.
Вариантов ровно два
- Автономный дизельный обогреватель. Цена от 7 тысяч гривен. Способен обогреть комнату. Бака 5 литров дизеля ценой 300 гривен хватает на 8 часов работы. Минус в том, что придется постоянно доливать дизель и если это делать не аккуратно, то может быть запах. Еще минус в том, что надо выводить на улицу трубку выхлопа, не все смогут это сделать в квартире. Но зато также можно вывести трубку забора воздуха и обогреватель не будет брать кислород из помещения. Забыл про еще один нюанс. Для работы дизельной системы обогрева нужен хороший автомобильный аккумулятор.
- Баллон газа и газовая горелка. Способна отопить комнату. Баллон 8 литров газа будет давать тепло 20 часов. То есть 320 гривен на 20 часов. Минус в том, что надо будет носить или возить баллон на газовую заправку, которая не всегда есть рядом. Также горелка открытого типа будет забирать кислород из помещения и придется периодически проветривать комнату хоть на пару минут. Цена набора — от 3000 гривен. За таким типом обогревателя нужно постоянно следить. Не спать в помещении, где работает устройство. Создать для него безопасное место в квартире (чтобы он не упал). Иметь рядом огнетушитель.
- Еще подсказали, что есть керосиновые обогреватели. 4 литра керосина на 15 часов. Я, правда, не знаю, где продают. Но зато запас керосина можно держать дома.
Также советуют купить датчик контроля углекислого газа в воздухе. Стоит от 800 гривен.
ПРИМЕНЕНИЕ ВСЕХ УКАЗАННЫХ СПОСОБОВ ЯВЛЯЕТСЯ РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ, КАК ПРАВИЛЬНО И БЕЗОПАСНО ИМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ЛУЧШЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ.
