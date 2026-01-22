Вернуть тепло в квартиру: 2 способа обогреть жилье, когда нет ни отопления, ни электричества

Вопрос от многих знакомых. Чем греться в квартирах без отопления, если нет и электричества.

Вариантов ровно два

Автономный дизельный обогреватель. Цена от 7 тысяч гривен. Способен обогреть комнату. Бака 5 литров дизеля ценой 300 гривен хватает на 8 часов работы. Минус в том, что придется постоянно доливать дизель и если это делать не аккуратно, то может быть запах. Еще минус в том, что надо выводить на улицу трубку выхлопа, не все смогут это сделать в квартире. Но зато также можно вывести трубку забора воздуха и обогреватель не будет брать кислород из помещения. Забыл про еще один нюанс. Для работы дизельной системы обогрева нужен хороший автомобильный аккумулятор. Баллон газа и газовая горелка. Способна отопить комнату. Баллон 8 литров газа будет давать тепло 20 часов. То есть 320 гривен на 20 часов. Минус в том, что надо будет носить или возить баллон на газовую заправку, которая не всегда есть рядом. Также горелка открытого типа будет забирать кислород из помещения и придется периодически проветривать комнату хоть на пару минут. Цена набора — от 3000 гривен. За таким типом обогревателя нужно постоянно следить. Не спать в помещении, где работает устройство. Создать для него безопасное место в квартире (чтобы он не упал). Иметь рядом огнетушитель. Еще подсказали, что есть керосиновые обогреватели. 4 литра керосина на 15 часов. Я, правда, не знаю, где продают. Но зато запас керосина можно держать дома.

Также советуют купить датчик контроля углекислого газа в воздухе. Стоит от 800 гривен.

ПРИМЕНЕНИЕ ВСЕХ УКАЗАННЫХ СПОСОБОВ ЯВЛЯЕТСЯ РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ, КАК ПРАВИЛЬНО И БЕЗОПАСНО ИМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ЛУЧШЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ.

