"Старлинк" в смартфоне: в Украине тестируют технологию, которая обеспечит связь даже без сети (видео)

Украина одной из первых в мире протестировала технологию Starlink Direct to Cell. Теперь можно будет оставаться на связи, даже когда нет мобильного покрытия.

Дорогое оборудование покупать не нужно, пояснил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. SMS-сообщения будут доставляться с помощью спутниковой связи.

Вместе с CEO компании Київстар Александром Комаровым Михаил Федоров протестировал Direct to Cell и показал, как это было.

Во время тестирования Федоров и Комаров обменялись первыми текстовыми сообщениями через спутник прямо со своих телефонов.

Чтобы быть на связи, пользователям достаточно будет 4G-смартфона с SIM- или ESIM-картой. Связь будет поддерживаться в труднодоступных местах и в экстремальных ситуациях – например, в горах, во время сбоя сети иди обесточивания. Главное условие – прямая видимость неба, отметил руководитель Минцифры.

Между прочим, Украина оказалась в одном ряду с США, Австралией, Японией, Канадой и Новой Зеландией. Все эти страны тоже запускают технологию Direct to Cell.

Пока что технология находится на этапе бета-тестирования, но уже скоро обещают устроить и официальный запуск. Он запланирован на осень.

