"Суперновость": Федоров заинтриговал украинцев загадочным анонсом (скриншот)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал изменения в сфере мобильного интернета и связи. Он отметил, что это будет "топ-новость" не только для Украины.

"Сегодня будет суперновость для украинцев в сфере мобильного интернета/связи. И это будет топ-новинка для всего мира", — написал вице-премьер-министр в Threads 12 августа.

Публикация Михаила Федорова от 12 августа Фото: Скриншот

Может ли это быть запуск 5G

В феврале прошлого года Федоров в интервью Forbes отмечал, что в 2019 году Минцифры сделали перераспределение частот, чтобы в Украине активно развивался 4G (четвертое поколение мобильной связи). Он тогда выразил надежду, что в 2024 году хотя бы локально заработает уже 5G.

"Полномасштабная война влияет на частоты, которые нам нужны. Именно из-за этого может не получиться, но стоит попробовать", — объяснял министр.

Недавно, 31 июля, Федоров информировал, что Минцифры работает над запуском 5G в Украине и впервые тестирует технологию на базе учреждения высшего образования.

"Запуск 5G в Украине — важный шаг в реализации стратегии инноваций WINWIN. Несмотря на войну и беспрецедентные вызовы в сфере телекома и разрушения инфраструктуры, мы воплощаем свой план и активно тестируем технологию", — подчеркнул министр.

Он отметил, что опыт нужно масштабировать и после учебных заведений эта возможность должна стать доступной для всех украинцев.

Как пояснил Федоров, 5G — это:

скорость до 10 Гбит/с;

сверхнизкая задержка до 1 мс;

открытый доступ.

Как передавали в издании "Твой город", директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке коммуникации "Киевстар" Константин Вечер сообщил, что Львов станет первым городом, где после тестирования связь 5G запустят коммерчески.

В то же время директор департамента управления качеством и клиентским опытом компании Vodafone Украина Александр Ткач в интервью LIGA.net прогнозировал, что локальные тестовые внедрения 5G в Украине могут появиться со второго полугодия 2025 года, а полноценный запуск возможен уже после войны. Он при этом заверил, что пользователю "абсолютно достаточно" 4G и насущной потребности в полноценном запуске новой технологии нет.

