"Суперновина": Федоров заінтригував українців загадковим анонсом (скриншот)

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував зміни у сфері мобільного інтернету й зв'язку. Він наголосив, що це буде "топ-новина" не лише для України.

"Сьогодні буде суперновина для українців у сфері мобільного інтернету/звʼязку. І це буде топ-новина для всього світу", — написав віцепрем'єр-міністр у Threads 12 серпня.

Публікація Михайла Федорова від 12 серпня Фото: Скриншот

Чи може це бути запуск 5G

У лютому минулого року Федоров в інтерв'ю Forbes зазначав, що у 2019 році Мінцифри зробили перерозподіл частот, щоб в Україні активно розвивався 4G (четверте покоління мобільного зв'зку). Він тоді висловив сподівання, що у 2024 році хоча б локально запрацює вже 5G.

"Повномасштабна війна впливає на частоти, які нам потрібні. Саме через це може не вийти, але варто спробувати", — пояснював міністр.

Нещодавно, 31 липня, Федоров інформував, що Мінцифри працює над запуском 5G в Україні та вперше тестує технологію на базі закладу вищої освіти.

"Запуск 5G в Україні — важливий крок у реалізації стратегії інновацій WINWIN. Попри війну та безпрецедентні виклики у сфері телекому й руйнування інфраструктури, ми втілюємо свій план та активно тестуємо технологію", — підкреслив міністр.

Він наголосив, що досвід потрібно масштабувати і після закладів освіти ця можливість має стати доступною для всіх українців.

Як пояснив Федоров, 5G — це:

швидкість до 10 Гбіт/с;

наднизька затримка до 1 мс;

відкритий доступ.

Як передавали у виданні "Твоє місто", директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку комунікації "Київстар" Костянтин Вечір повідомив, що Львів стане першим містом, де після тестування зв’язок 5G запустять комерційно.

Водночас директор департаменту управління якістю та клієнтським досвідом компанії Vodafone Україна Олександр Ткач в інтерв'ю LIGA.net прогнозував, що локальні тестові впровадження 5G в Україні можуть з’явитися з другого півріччя 2025 року, а повноцінний запуск можливий вже після війни. Він водночас запевнив, що користувачу "абсолютно достатньо" 4G і нагальної потреби у повноцінному запуску нової технології немає.

