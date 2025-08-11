Найкращі телефони Xiaomi: стильні моделі, які підійдуть для різних бюджетів (фото)

Китайський бренд Xiaomi часто дивує користувачів несподіваним дизайном своїх смартфонів. До того ж, він належить до числа тих виробників, які використовують на своїх телефонах нові кремній-вуглецеві батареї.

Флагман Xiaomi 15 Ultra, звісно, тримає лідерство у списку найкращих, зазначає techradar.com. Але це не єдиний гідний смартфон у сімействі Xiaomi. Видання пропонує власний рейтинг гаджетів Xiaomi — на будь-який смак і бюджет.

Xiaomi 15 Ultra

Цю модель все-таки поставили на перше місце. Її називають одним із найкращих Android-смартфонів 2025 року. Гаджет оснащений надшвидким чипсетом Snapdragon 8 Elite, 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм, має клас водонепроникності IP68 і довговічну батарею ємністю 5410 мАг.

Модель Xiaomi 15 Ultra вражає своєю камерою Фото: Future

Але головна фішка Xiaomi 15 Ultra, як і його попередника, Xiaomi 14 Ultra, — це його величезний модуль задньої камери, який цього року став ще більшим. Всю верхню половину задньої панелі телефону займає 1-дюймова перископічна камера Leica з роздільною здатністю 200 Мп. Під нею розташовані основний модуль на 50 Мп, телеоб'єктив на 50 Мп і ширококутний об'єктив на 50 Мп.

Xiaomi 15

Це просто хороший телефон Xiaomi, що підходить більшості користувачів. Його варто вибрати, якщо ви не ставите собі за мету обов'язково роздобути флагман.

Xiaomi 15 поєднує в собі високу якість і доступність Фото: Future

Тут є той самий сильний чипсет Snapdragon 8 Elite, а також потужний акумулятор ємністю 5240 мАг. Перископічного об'єктива на 200 МП, як у Ultra, звісно, немає, але зате є 50-мегапіксельна основна камера, 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив і 50-мегапіксельний телеоб'єктив. Система камер Xiaomi 15 робить ставку на баланс і робить чудові знімки, а на вибір доступні два режими зйомки Leica: Leica Authentic і Leica Vibrant.

Xiaomi Poco X7 Pro

Найкращий бюджетний телефон Xiaomi. Його рекомендують тим, хто дійсно хоче заощадити, — але при цьому купити гідний смартфон.

Poco X7 Pro може протриматися більше доби на одному заряді Фото: Future

Головна перевага Poco X7 Pro — це час автономної роботи. Експерти кажуть, що під час тестування він протримався два дні при звичайному використанні завдяки батареї 6000 мАг. А це, між іншим, можна порівняти з такими флагманами, як Honor Magic 7 Pro.

Ще Poco X7 Pro може похвалитися майже флагманською продуктивністю — її забезпечує процесор Mediatek Dimensity 8400 Ultra.

Нагадаємо, що у вересні цього року очікується реліз нового смартфона Xiaomi 16. Ця модель, за чутками, може бути оснащена масивною батареєю на 7000 мАг.

Ще Фокус писав, що Xiaomi випустить смартфон, який усіх здивує. Тоді з'явилася інформація про можливе повернення на новий телефон Xiaomi заднього дисплея.