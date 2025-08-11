Лучшие телефоны Xiaomi: стильные модели, которые подойдут для разных бюджетов (фото)

Китайский бренд Xiaomi часто удивляет пользователей неожиданным дизайном своих смартфонов. К тому же, он относится к числу тех производителей, которые используют на своих телефонах новые кремний-углеродные батареи.

Флагман Xiaomi 15 Ultra, конечно, держит лидерство в списке лучших, отмечает techradar.com. Но это не единственный достойный смартфон в семействе Xiaomi. Издание предлагает собственный рейтинг гаджетов Xiaomi – на любой вкус и бюджет.

Xiaomi 15 Ultra

Эту модель все-таки поставили на первое место. Ее называют одним из лучших Android-смартфонов 2025 года. Гаджет оснащен сверхбыстрым чипсетом Snapdragon 8 Elite, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем, имеет класс водонепроницаемости IP68 и долговечную батарею емкостью 5410 мАч.

Модель Xiaomi 15 Ultra впечатляет своей камерой Фото: Future

Но главная фишка Xiaomi 15 Ultra, как и его предшественника, Xiaomi 14 Ultra, — это его огромный модуль задней камеры, который в этом году стал еще больше. Всю верхнюю половину задней панели телефона занимает 1-дюймовая перископическая камера Leica с разрешением 200 Мп. Под ней расположены основной модуль на 50 Мп, телеобъектив на 50 Мп и широкоугольный объектив на 50 Мп.

Xiaomi 15

Это просто хороший телефон Xiaomi, подходящий большинству пользователей. Его стоит выбрать, если вы не ставите себе целью обязательно заполучить флагман.

Xiaomi 15 сочетает в себе высокое качество и доступность Фото: Future

Тут есть тот же сильный чипсет Snapdragon 8 Elite, а также мощный аккумулятор емкостью 5240 мАч. Перископического объектива на 200 МП, как у Ultra, конечно, нет, но зато есть 50-мегапиксельная основная камера, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив. Система камер Xiaomi 15 делает ставку на баланс и делает отличные снимки, а на выбор доступны два режима съёмки Leica: Leica Authentic и Leica Vibrant.

Xiaomi Poco X7 Pro

Лучший бюджетный телефон Xiaomi. Его рекомендуют тем, кто действительно хочет сэкономить, – но при этом купить достойный смартфон.

Poco X7 Pro может продержаться больше суток на одном заряде Фото: Future

Главное преимущество Poco X7 Pro — это время автономной работы. Эксперты говорят, что во время тестирования он продержался два дня при обычном использовании благодаря батарее 6000 мАч. А это, между прочим, соизмеримо с такими флагманами, как Honor Magic 7 Pro.

Еще Poco X7 Pro может похвастаться почти флагманской производительностью – ее обеспечивает процессор Mediatek Dimensity 8400 Ultra.

Напомним, что в сентябре этого года ожидается релиз нового смартфона Xiaomi 16. Эта модель, по слухам, может быть оснащена массивной батареей на 7000 мАч.

Еще Фокус писал, что Xiaomi выпустит смартфон, который всех удивит. Тогда появилась информация о возможном возвращении на новый телефон Xiaomi заднего дисплея.