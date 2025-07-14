Xiaomi выпустит смартфон, который всех удивит: в гаджете будет то, чего никто не ожидал

Китайская компания Xiaomi работает над созданием нового смартфона, в котором реанимирует одну из самых смелых своих идей. Речь идет о гаджете с двумя дисплеями, но это не будет складная модель.

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Второй дисплей, предположительно, будет установлен на задней панели и будет напоминать модель Mi 11 Ultra, сообщает.gizmochina.com. Как удалось выяснить ранее благодаря утечкам, в планах компании -- горизонтальный дополнительный экран рядом с основной камерой. Теперь появились и дополнительные подробности о новой модели Xiaomi Q200.

Код, обнаруженный в последней версии HyperOS, содержит ссылки на устройство с названием модели Pandora и кодом модели Q200. Более того, в строке кода есть явное упоминание о поддержке отображения под экраном.

Xiaomi не предлагала смартфонов с двумя экранами со времён Mi 11 Ultra, в котором маленький задний дисплей был встроен в модуль камеры. Он позволял быстро просматривать уведомления, делать селфи-кадры и использовать ещё несколько фишек, напоминает издание, – но тогда эта идея не прижилась, и прошло более четырех лет, прежде чем Xiaomi решила к ней вернуться.

Модель Q200 станет топовой версией линейки Xiaomi 16 после Xiaomi 16 Ultra. Этот смартфон может занять место Xiaomi 15 Pro, в то время как Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro будут компактными моделями.

Правда, официального подтверждения этой информации пока что нет, подробности об оборудовании тоже держатся в секрете. Номер модели устройства, 25098PN5AC, тоже не очень0то информативен. Но при этом источники издания утверждают, что Q200 может выйти уже в сентябре этого вместе со стандартными Xiaomi 16 и 16 Pro.

Первоначальный выпуск будет ограничен Китаем – это типичный для Xiaomi ход. Компания часто сначала выпускает экспериментальные модели на китайский рынок, а затем, основываясь на отзывах, рассматривает возможность выхода на международный уровень. Так что, если Q200 все же выфдет на мировой рынок, то не раньше начала 2026 года.

Ранее Фокус писал, что новый смартфон Xiaomi 16 может быть оснащен массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом он может стать первым телефоном с аккумулятором такой емкости.

Также напомним, что в июне этого года вышел новый складной телефон Xiaomi Mix Flip 2. Компания заявила, что у него самая мощная батарея среди всех смартфонов-«раскладушек».